叫停“家长改作业”让教育回归本义

11月10日，辽宁省教育厅公布的《辽宁省义务教育阶段学生作业管理“十要求”》指出，教师必须亲自批改作业，严禁家长、学生代劳。对于不按时亲自批改作业的教师，一律取消职务晋级、评先评优资格，学校校长取消评先评优资格。此举得到不少网友点赞。据了解，从2018年至今，已有辽宁、浙江、海南、河北、广东、山东、贵州、广西、山西和陕西等至少十个省份教育部门出台相关文件，“叫停”家长批改学生作业。

近来，围绕“家庭作业”的争议很多，概言之，老师有老师的无奈，家长有家长的心酸。在这样的语境下，多省份叫停“家长批改作业”就有很强的现实意义。从各地的“叫停”举措来看，多数比较严厉，如定期开展作业督查、纳入绩效考核等。“叫停”背后的用意就是强调，家庭作业不是“家长作业”，将批改作业的任务重新放在教师身上，回归教育本义。

之所以出现一些学校将家庭作业推给家长批改，背后也有一些现实原因。近年来，社会一直呼吁给教师减负，但具体说来，减负减在哪儿、怎么减，许多人并不理解。更多的情况是，给教师减负之后，许多事项就“自然而然”地落到家长那里。毕竟，孩子的教育，离不开家长参与；而随着家校共育的理念深入人心，家长批改作业也就变得“顺理成章”了。

必须厘清的是，家校共育并不是让家长批改作业的挡箭牌。在学生教育问题上，每一个参与的角色都有与之配套的义务和职责。批改作业，就是教师的职责。这正是中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》的原因，同样也是至少十省份叫停“家长批改作业”的理由。让家长参与孩子的学习、成长，这没有任何问题，但学校教育和家庭教育的职责，不能混为一谈。只有学校、家庭各司其职，让教师是教师，家长是家长，才能形成合力，促进教育有序发展。

各地应审视并厘清家校共育的边界，特别是规定教师职责范围，划定家长参与辅导的界限。要明确，家长可以自愿参与辅导，在孩子教育中扮演辅助者的角色，但学校不能强行要求、硬性规定。学校的减负工作应更科学、更实际，不能一味减负而逾越家校共育的边界。

龙敏飞

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