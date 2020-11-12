导师不得随意拖延研究生毕业时间

本报讯（记者 雷嘉）不得违规随意拖延研究生毕业时间，不得侮辱研究生人格，不得与研究生发生不正当关系。为加强研究生导师队伍建设，规范研究生导师指导行为，教育部昨天公布《研究生导师指导行为准则》，包含十个“不得”。

来自教育部的数字显示，目前全国共有研究生导师46 万人，其中博士生导师11.5万人。教育部学位管理与研究生教育司负责人表示，近年有个别导师指导精力投入不足、指导方式方法不科学、质量把关不严，甚至出现师德师风失范问题，造成了很坏影响，因此研究制定了《研究生导师指导行为准则》。

《准则》共有八条，主要内容有：坚持正确思想引领，不得有违背党的理论和路线方针政策、违反国家法律法规、损害党和国家形象、背离社会主义核心价值观的言行；科学公正参与招生，不得组织或参与任何有可能损害考试招生公平公正的活动；精心尽力投入指导，不得对研究生的学业进程及面临的学业问题疏于监督和指导；正确履行指导职责，不得要求研究生从事与学业、科研、社会服务无关的事务，不得违规随意拖延研究生毕业时间；严格遵守学术规范，不得有违反学术规范、损害研究生学术科研权益等行为；把关学位论文质量，不得将不符合学术规范和质量要求的学位论文提交评审和答辩；严格经费使用管理，确保研究生正当权益，不得以研究生名义虚报、冒领、挪用、侵占科研经费或其他费用；构建和谐师生关系，不得侮辱研究生人格，不得与研究生发生不正当关系。

下一步各地各校要结合已有制度规范和本单位实际，强化岗位聘任、绩效考核等环节的审核把关，让广大导师有规可循，有据可依。对违反《准则》的导师，培养单位要根据相关规定，视具体情况采取约谈、限招、停招、取消导师资格直至清除出教师队伍等处理措施。教育部将把导师履行准则的情况纳入学位授权点合格评估和“双一流”监测指标体系中，对导师违反《准则》造成不良影响的，将严格限制招生计划、限制申请新增学位授权，情节严重的，将按程序取消相关学科的学位授权。

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