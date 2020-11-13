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首师大附小集团召开“十年征程 真心育人”研讨会 为学生打造富有特色的教育生活 

2020年11月13日16:52  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月13日电（郝孟佳 实习生唐努尔）近日，“十年征程 真心育人”首都师范大学附属小学建设十年、首都师范大学附属玉泉学校建设五年研讨活动举行。教育部基础教育司副司长陈东升表示，此次研讨会是贯彻学校教育方针，加强党的全面教育的具体体现，是学校落实立德树人根本任务，发展素质教育的具体实践。

研讨会现场（学校供图）

陈东升强调了四个“童心”：第一，坚持正确的办学方向，加强思政课建设，打造红色童心；第二，坚持提高教育质量，推进五育并举，打造品质童心；第三，持续激发办学活力，打造活力童心；第四，坚持集团化办学改革，持续促进教育公平，打造共享童心。

北京海淀区教委副主任吴谨认为，“童心教育”为孩子们打造了富有特色的教育生活，为学生全面而有个性的成长奠定了坚实的基础。“童心教育”这个平台，使大学和小学找到了合作办学的文化认同，成为大小携手、共同建设一所好学校的重要基础。

十年间，首师大附小集团在在梳理学校历史文化积淀的基础上提出“童心教育”办学理念。面对未来教育挑战，首师大附小集团将以“全面优秀、培育独到”为内在标准，坚定不移落实立德树人根本任务，秉持“真心德育”，聚焦课程建设，不断培养和提升教师队伍的线上、线下备课与教学能力，实现聚焦学生的核心素养，造就自主发展的学生，力争成为海淀优质集团教育新航标，打造“童心教育”的引领者。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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