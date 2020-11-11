人民网>>教育>>滚动新闻

公务员考试面临的新挑战

桑助来

2020年11月11日08:29  来源：中国青年报
 
原标题：公务员考试面临的新挑战

　　最近，2021年度的中央机关公务员考试录用工作全面启动，公务员报名热度依然不减，总报名人数有150多万，录用比约为61:1。近几年，我国公务员考试规模和影响度不断扩大，每年报名参加中央机关和各地公务员考试的人员，有近千万人，如果加上国有企事业单位，将有几千万年轻人参与“公考”。因此，如今的“公考”，不仅是干部人事制度改革的重要成果，也是广大青年择业的重要途径，对促进高质量就业和国家治理体系、治理能力现代化都有重要意义。

　　我国公务员考试录用制度建立于上世纪80年代中后期，经过30多年的改革发展，考录制度体系不断健全， “凡进必考”已经成为社会的广泛共识。其中，“公开、平等、竞争、择优”的原则，为建设高素质公务员队伍提供了有力保障。总体上看，我国的“国考”已经成为一个品牌，让千百万考生从中受益。但面对新形势和新情况，我国公务员考试也面临一些新的挑战，一些深层次的矛盾和问题，需要认真研究解决。

　　公务员是一个肩负治国理政重要责任的职业，公务员考试和测评，作为人才选拔方式，不仅具有很强的专业性，也有很强的政治性要求，而且这些政治标准，如“理想信念”“为民担当”等品德，是应当重点测查的核心要素。但如何科学准确全面地考评这些要素，仍是需要深入研究的课题。

　　对此，有关部门还应进一步完善公务员考试测评的方式方法，在报名资格审查、笔试、面试、考察等各个环节，体现新时代建设高素质公务员队伍的要求，体现“好干部”的标准，特别是在笔试和面试中，不仅要考相关能力要素，还要考察考生的价值观与为人民服务的意识等，将这些要素通过专业的考题体现出来，表现在可以量化和比较的考分和成绩上。

　　如何进一步提高公务员考试题命制的科学性、针对性和创新性，也是一个重要命题。无论是“公考”还是“高考”，考题都是一个指挥棒，对选拔什么样的人才具有重要的导向作用。公务员考试不同于一般的知识性考试，它不是对某种学科知识体系的测评，也不同于外语类的水平考试，而是一种对公务员应当具备的能力的测查。考题的命制如果不能保持创新和与时俱进，就往往容易陷入程序化和固化，甚至出现每年笔试和面试考题、答题的雷同情况。近年来，一些公考培训机构，用相应的套路和答题模板，来应对公务员考试，获得一定的市场认同。如果让这种模板化风气漫延，很可能让公考偏离“考能力”的初衷，陷入“八股取士”的泥潭。

　　为此，有关部门要加大我国公务员考试命题特色和规律的深入研究，夯实公务员考题命制的理论基础。认真总结我国公务员考试的历史和现实经验，吸取现代人才测评技术成果，加强相关理论问题的研讨交流，鼓励有关科研院所开展相关课题研究，重视高素质的命题专家队伍建设，确保国家公务员考试题命制的科学性和高水准，并在实践中不断创新和提高。

　　与此同时，进一步推进公务员考试录用的公平公正也很重要。我国公务员考录制度从建立之初，就承载着促进干部人事制度改革的重要使命，公开、公平、公正是公务员考录工作的重要原则和突出特色。近年公考规模越来越大，参与人数越来越多，组织管理任务越来越重，给公考的公平公正问题带来新的压力和挑战。比如在一些地方的基层面试环节还不够规范，仍然存在打招呼、“人情分”等问题。再比如在一些主观题的评判上，由于标准难以统一和量化，受到评判时间和评判能力等因素制约，往往存在打分者主观性、随意性较大的问题。

　　解决公务员考试执行层面和技术层面的公平公正问题，无疑是考录体系必须面对的挑战。为此，有关部门要进一步研究规范基层单位面试规则，创新面试方式，推进面试专业机构建设，同时要加大监督检查和责任追究力度。要进一步深化申论和面试主观题型的研究，深化和细化有关要素测评标准，不断提高测评答案标准的科学化水平。要加强考官和阅卷人员的培训，提升评判、阅卷的能力和水平。

　　伴随着公务员考试规模的扩大和竞争的加剧，公务员考前培训的规模、范围和影响也在不断扩大，越来越多的考生选择参加各类公务员考前培训项目。多年来，公考培训在提高学员应考能力和综合素质上发挥了一定的作用，同时也存在一些值得关注的问题。比如，有些培训偏离公考大纲要求，不着眼于提高考生的能力素质，而一味传授考试套路和所谓“技巧”；有的利用资本力量，过度宣传营销，而忽视研发和教学质量；有些师资能力明显不足，临时培训上岗，靠“背台词”的方式组织教学等。

　　公考培训作为一种市场化的成人考试培训，有较强的市场需求支撑，有其存在的合理性。但公考培训作为对未来公务员的培训，也有其特殊性，应作为高素质公务员队伍建设的一个组成部分，受到必要的引导和规范。对此，有关部门要引导培训机构加强对考生能力素养与价值观念的培训，而非一味传授答题技巧。与此同时，培训机构也要克制过度宣传营销的冲动，坚持质量优先，为提升青年就业能力和高素质干部队伍建设贡献力量。

(责编：郝孟佳、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved