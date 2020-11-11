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不得违规随意拖延研究生毕业时间、不得侮辱研究生人格——

教育部明确研究生导师指导行为“十不得”

2020年11月11日17:11  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月11日电（李依环）导师是研究生培养的第一责任人，肩负着培养高层次创新人才的崇高使命。教育部日前印发《研究生导师指导行为准则》（下称《准则》），针对个别导师存在的指导精力投入不足、质量把关不严、师德失范等问题，明确提出“十不得”，为导师指导行为划定基本底线。

《准则》明确，研究生导师不得有违背党的理论和路线方针政策、违反国家法律法规、损害党和国家形象、背离社会主义核心价值观的言行；不得组织或参与任何有可能损害考试招生公平公正的活动；不得对研究生的学业进程及面临的学业问题疏于监督和指导；不得要求研究生从事与学业、科研、社会服务无关的事务，不得违规随意拖延研究生毕业时间；不得有违反学术规范、损害研究生学术科研权益等行为；不得将不符合学术规范和质量要求的学位论文提交评审和答辩；不得以研究生名义虚报、冒领、挪用、侵占科研经费或其他费用；不得侮辱研究生人格，不得与研究生发生不正当关系。

《准则》强调，对违反准则的导师，培养单位要依规采取约谈、限招、停招直至取消导师资格等处理措施；对情节严重、影响恶劣的，一经查实，要坚决清除出教师队伍；涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。对导师违反准则造成不良影响的，所在院（系）行政主要负责人和党组织主要负责人需向学校分别作出检讨，由学校依据有关规定视情节轻重采取约谈、诫勉谈话、通报批评、纪律处分和组织处理等方式进行问责。

此外，对于学校层面，教育部将导师履行准则的情况纳入学位授权点合格评估和“双一流”监测指标体系中，对导师违反准则造成不良影响的高校，将视情核减招生计划、限制申请新增学位授权，情节严重的，将按程序取消相关学科的学位授权。

(责编：李依环、吕腾龙)
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