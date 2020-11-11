学生从过去的500余名增加到如今的4179名，沈阳市沈河区文艺路第二小学东校区用几年时间，打了一个漂亮的翻身仗，从面临生源逐年流失困境的薄弱校，逐步发展成为百姓心中的好学校。这一切，源于以集团化办学为主要抓手的办学模式改革。

习近平总书记指出，教育是国之大计、党之大计。党的十八届三中全会以来，党中央对深化教育领域综合改革作出一系列战略部署。通过全面深化教育领域综合改革，系统推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，中国特色社会主义教育制度体系的主体框架基本确立，一些长期制约教育事业发展的体制机制障碍得到破解，一大批基层改革创新的经验做法不断涌现，教育面貌正在发生格局性变化。

为党育人 为国育才

德智体美劳全面培养的教育体系进一步完善

抗击新冠肺炎疫情期间，北京市组织一批高校名师大家，推出“在经历中学习——疫情防控公开课”，许多高校将其纳入形势与政策课程，为学生释疑解惑。

党的十八届三中全会以来，全国教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，落实立德树人根本任务，全力培养担当民族复兴大任的时代新人。系统推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，大力推进大中小学思政课一体化建设，推动新时代学校思政课在改进中加强、在创新中提高，建强高校马克思主义学院，全面加强各级各类学校思想政治工作。学生在思政课的学习中深化了认识、收获了成长，“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉，对国家前途和实现中国梦充满信心。

全国广大中小学教师深刻领会“德育为先、全面发展、面向全体、知行合一”的重要原则，大力发展素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

各地各校积极深化体教融合，布局建设校园足球特色学校27059所，全国学生体质达标测试合格率连续5年增长，建设中华优秀传统文化传承学校1500多所和传承基地106个。全面推进劳动教育，组织实施形式多样的劳动实践，教育引导学生热爱劳动、尊重劳动、崇尚劳动。

“2013年，学校学生体质健康优秀率不到30%，今年的优秀率已经超过53%，达标率超过99%。”北京市朝阳区实验小学校长陈立华介绍。

江西省瑞金市金穗学校四年级学生刘可欣很喜欢学校的劳动教育课程，她开心地说：“我体会到了劳动的艰辛，也体会到了收获的快乐。”

“党的十八届三中全会以来，考试招生制度改革稳妥推进，构建促进德智体美劳全面发展的考试内容体系。基本实现义务教育三科统编教材全覆盖，普通高中三科教材统编工作全部完成并在20个省份投入使用，98种马克思主义理论研究和建设工程重点教材出版使用，推动教材建设真正成为‘铸魂工程’。”教育部相关负责人介绍。

直面难题 改革创新

教育治理能力和水平进一步提升

谈及日前印发的《关于进一步激发中小学办学活力的若干意见》，湖北省黄冈中学校长何兰田心潮澎湃：“这是深化教育‘放管服’改革的具体举措，将增强学校办学内生动力，充分激发广大校长教师教书育人的积极性创造性。”

曾经，管得过多、激励不够、保障不足、管理机制不健全，是影响和制约中小学办学活力的突出问题。如今，学校办学自主权进一步落实，“千校一面、千人一面”的局面有效破除。黄冈中学建设了物联网与人工智能、火箭与卫星等40多个学科教室，创新推出50多门科技、实验、人文选修课程并开展走班教学，每个学生都有一张个性化课表，形成了自己的办学特色。

教育领域综合改革，要把握重点领域和关键环节，着力破除制约教育发展的体制机制障碍。从百姓最关切的问题入手，从最难改的地方入手，一系列顶层设计方案陆续发布，教育改革的系统性、整体性、协同性显著增强。

记者在采访中获悉：几年来，改革教育管理体制，教育治理能力和水平进一步提升。党的十八大以来累计取消或下放16项教育行政审批事项。深化新时代教育督导体制机制改革，健全国家教育督导问责制度，99%的县（市、区）实行中小学幼儿园责任督学挂牌督导。支持和规范民办教育发展，清理规范校外培训机构，存在问题的机构基本完成整改。进一步加快和扩大新时代教育对外开放，与54个国家签署高等教育学历学位互认协议。

几年来，深化新时代教师队伍建设改革，教师素质能力和专业化水平进一步提高。健全师德建设长效机制，推动设立“人民教育家”国家荣誉称号，为400万名从教30年以上的乡村教师颁发荣誉证书，尊师重教社会氛围更加浓厚。完善教师职业发展机制，深入实施乡村教师支持计划，生活补助政策惠及8万余所乡村学校130万名教师。构建高水平教师培养体系，实施教师教育振兴行动计划，高素质创新型人才队伍不断壮大。

几年来，教育保障机制建设日益强化。自2012年以来国家财政性教育经费支出占GDP的比例持续保持在4%以上，教育信息化加快推进，全国中小学（含教学点）互联网接入率已达99.7%，依法治教、依法治校扎实推进，教育发展的基础支撑进一步夯实。

优化配置 惠及人民

教育改革成果更多更公平惠及全体人民

党的十八届三中全会以来，通过优化教育资源配置，教育改革成果更多更公平惠及全体人民。

——推进学前教育深化改革规范发展，多渠道增加公办园和普惠性民办园，2019年学前教育毛入园率比2013年提升15.9个百分点，有效缓解“入园难”“入园贵”问题。

——统筹推进城乡义务教育一体化发展，截至2019年底，95.3%的县（市、区）实现义务教育基本均衡发展。全国义务教育阶段大班额下降至3.64%，提前一年实现工作目标。全国24个大城市免试就近入学比例达到98.6%，“择校热”明显降温。

——加快补齐区域教育发展差距，坚决打赢教育脱贫攻坚战，扎实做好控辍保学工作，精准解决约20万建档立卡贫困家庭学生辍学问题。实施重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划、支援中西部地区招生协作计划，提升农村学生入学机会。

——持续完善特殊群体保障机制，落实进城务工人员随迁子女在当地升学考试政策，2020年有25.6万名随迁子女在流入地参加高考。扩大残疾人受教育机会，适龄残疾儿童义务教育入学率近93%。健全各学段全覆盖的家庭经济困难学生国家资助政策体系，2019年全国受助学生10590.79万人次，资助金额2126亿元。深入实施农村义务教育学生营养改善计划，覆盖29个省份1762个县，受益学生达4060.82万人。

与此同时，通过完善教育服务经济社会发展机制，支撑社会主义现代化强国建设的能力明显增强。优化高等教育结构布局，统筹推进世界一流大学和一流学科建设，带动高等教育提升质量和对接服务重大需求；提升高校科研创新能力，布局建设14个前沿科学中心、11个关键核心技术集成攻关大平台、38个国家级协同创新中心；推动职业教育服务产业转型升级，截至2019年全国成立1400多个职教集团，密切联系近3万家企业，覆盖70%以上的职业院校；着力做好高校毕业生就业工作，为经济社会发展提供强有力的人才支撑……

强化党建 健全机制

确保教育改革沿着正确方向前进

今年6月，高校党组织战疫示范微党课上线，北京大学、清华大学、武汉大学、华中科技大学4所高校的党委书记和基层党组织书记主讲首场微党课，380余万高校师生和关心教育的网友同时在线观看。

许多高校基层党组织书记表示，通过微党课的学习，受到了深刻的党性锻炼和精神洗礼，更加懂得党的全面领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

党的十八届三中全会以来，教育系统坚持党对教育事业的全面领导，使教育领域成为坚持党的领导的坚强阵地。教育部相关负责人介绍，一方面，各地推动完善党对教育工作的领导体制，推动健全省级党委教育工作领导小组及其办事机构，完善工作规则和运行机制，建立健全党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的教育领导体制。另一方面，全面加强教育系统党的建设，以党的政治建设为统领，坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，基本实现各级各类学校党的组织和党的工作全覆盖。

采访中，记者了解到，湖南等地制定领导小组成员单位教育工作责任清单，安徽等地建立领导小组成员单位履行教育职责年度报告制度，北京等地制定加强高校党的政治建设若干措施和党建工作重点任务清单，纳入党组织书记抓党建述职和全面从严治党考核。

各地高校坚持和完善党委领导下的校长负责制，制定修订党委常委会、校长办公会、院（系）党组织会议、党政联席会议等议事决策规则，建立学校、院系、党支部三级党建述职评议考核制度，基层党建扎实有效推进。

“要把‘严’的主基调贯穿办学治校始终，确保党风校风学风风清气正，为推进学校改革发展和办好人民满意教育提供坚强保证。”清华大学党委书记陈旭说。

党的十八届三中全会以来，教育领域综合改革全面深化，教育事业的中国特色更加鲜明，教育现代化加速推进，人民群众教育获得感明显增强，教育改革发展站在了新的历史起点上。如今，党的十九届五中全会审议通过的关于“十四五”规划的建议，为我国科学谋划教育发展、加快教育现代化提供了基本遵循。教育部相关负责人表示，面对新形势，应对新需求，教育系统将锚定2035年建成教育强国的目标，围绕教育高质量发展，昂扬向上奋进新时代、开启新征程！

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 07 版）

(责编：杨光宇)