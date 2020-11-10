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艺术院校思政公开课第一讲在中国戏曲学院举行

2020年11月10日17:43  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月10日电 近日，2020年秋季学期“艺术名家领读经典”《守正创新 砥砺前行——艺术院校思政公开课》第一讲在中国戏曲学院举行。中国戏曲学院党委副书记徐超以红色经典京剧《江姐》为例，讲述了如何做到守正创新。

徐超表示，第一，守正是基础，也是新时代艺术工作者、教育者实现文艺发展的前提和遵循；中华优秀传统文化是新时代文艺工作者守正之根基和源泉；尊重艺术发展规律，是守正创新、实现戏曲健康繁荣发展的重要保障。

第二，创新是动力。创新需要有意识的养成和丰厚的艺术积淀，需要勇于创新，挑战自我，才能打造时代经典。京剧《江姐》中的许多经典唱段，例如《红梅赞》《春蚕》《绣红旗》《不要用哭声告别》等，体现出戏曲创作内容与形式的完美统一，是实现超越自我的成功范例。

第三，守正创新，要砥砺前行。京剧是国粹，民族文化艺术是国家的根基，传承中华优秀传统文化和民族精神是国戏人始终扛在肩上的职责，我们要让戏曲艺术紧跟时代的步伐，为时代、为人民创作出更多的精品力作，在新时代的广阔天地中，砥砺前行，为实现优秀传统文化的繁荣发展贡献力量。

广州美术学院绘画艺术学院学生赵文欣说：“通过观看红色经典京剧《江姐》，使我对戏曲有了更加深刻的理解与认识，让我们共同在艺术的长河中探寻真谛，不忘从艺初心，争取尽自己的一份绵薄之力，为祖国作出贡献。”

中国戏曲学院京剧系学生范骏认为，守正创新是艺术创作成功的不二法门，红色经典京剧《江姐》正完美的体现了这一点，生动形象地演绎出了江姐等共产党人坚定不移的决心与信念，身为新时代的学子，我们要将守正创新真正落实到学习中。

“作为新时代新青年，我们不仅需要创新，更重要的是对于优秀传统文化的学习和继承。”中国戏曲学院舞美系学生廉郑说，作为未来艺术行业的从业者，我们更应该立足人民、歌颂英雄，为实现中华民族伟大复兴添砖加瓦。

据介绍，本次公开课由中国戏曲学院、北京舞蹈学院、广州美术学院、中国音乐学院、上海音乐学院、北京服装学院、云南艺术学院等七所院校联合举办。来自各院校的专家、学者通过对戏曲、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的优秀作品解读来阐述“在教学相长中探寻艺术真谛，在服务人民中砥砺从艺初心”，激发青年学生坚守艺术初心，引导学生深刻把握党的历史发展主题和主线，通过对红色经典艺术作品解读，深入理解传统艺术的传承与创新。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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