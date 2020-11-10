以教育扶贫阻断贫困代际传递

习近平总书记强调，“让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径”，“要更加注重教育脱贫，着力解决教育资源均等化问题，不能让贫困人口的子女输在起跑线上”。今年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会的收官之年，这意味着我们即将告别绝对贫困，但脱贫摘帽不是终点，在相当长的时间里相对贫困依然存在。如何深化教育扶贫工作，全面阻断贫困代际传递，有效激发贫困人口脱贫内生动力，是打赢脱贫攻坚战之后必须关注和解决的问题。

在全国的扶贫开发实践中，各地涌现了许多教育扶贫领域的成功案例和典型示范，福建莆田大力推进教育扶贫，助推宁夏西吉打好脱贫攻坚战的例子就是其中之一。处于西海固的西吉县，共有238个贫困村，占宁夏贫困村总数的1/5，贫困人口占固原市的40%，是西海固最困难、最典型的贫困地区。自1997年与西吉县确立结对帮扶关系以来，莆田始终将教育扶贫作为阻断贫困代际传递的根本之策，坚持扶贫与扶智并重、资金与项目并行，持续发力、久久为功，不断提高贫困地区和贫困群众自我发展能力，为彻底斩断贫困根源奠定了坚实基础。23年来，莆田先后选派21批136名优秀教师到西吉县各中小学支教，筹集各类资金700余万元，建立起6所闽宁希望小学、12个科技文化活动中心等，改善了当地教育基础设施，补齐了当地教育领域的突出短板，留下了一批薪火相传的人才队伍，确保贫困家庭子女能够接受公平而有质量的基础教育。

高位推动，狠抓落实。坚持党的领导是东西部对口扶贫协作的根本保证，教育扶贫也同样如此。23年来，莆田市始终坚持高位推动，把对口扶贫协作作为党委和政府的重大事项抓紧抓好。健全完善领导机制，加大组织实施力度，多次召开会议研究部署教育扶贫相关工作，提前规划方案，制定教育扶贫专项；设立前方专门工作小组，形成专门的工作制度和方案，同时与西吉县党政领导建立联席会议制度，加强双方互访交流，以强有力的组织领导确保教育扶贫各项工作落到实处。

统筹推进，精准施策。坚持问题导向、需求导向，立足实际情况精准发力，既是东西部对口扶贫协作的内在要求，又是教育扶贫的应有之义。23年来，莆田市始终坚持以“莆田所能”补“西吉所需”，聚焦当地基础教育薄弱、职业教育不足等问题，设立专项项目，搭建帮扶平台，统筹推进相关帮扶措施，帮助补齐突出短板，推动西吉县实现人口素质和收入水平的持续提升。比如，针对西吉县职业教育不足的短板，莆田市坚持输入和输出相结合，积极开展职业教育培训，建立人才培养长效机制，帮助西吉县培养专业技术人才，仅2019年就举办20余期专题培训班，培养了1100多位专业人才；注重加强合作办学，湄洲湾职业技术学院自2020年起定向免费培养西吉籍学生，入学签订就业意向协议，实现入学即就业，在此基础上定期开展师资轮换交流培训，帮助合作学校培养当地的专业课教师。

滴水穿石，久久为功。23年来，莆田市始终坚持“优势互补、互惠互利、长期协作、共同发展”的工作方针，建立长效帮扶机制，形成常态化工作安排，推动教育扶贫取得了一系列丰硕成果。在这个过程中，莆田一批又一批帮扶干部、教师、专业人才以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，发扬钉钉子精神，埋头苦干、久久为功，不懈努力、接续奋斗，开启了一场又一场教育扶贫“接力长跑”，推动教育扶贫不断取得新成效。

当前，全面建成小康目标即将实现，我国正在努力构建新发展格局，东西部对口扶贫协作也将迎来新机遇新挑战。站在新的历史起点上，如何把握形势、抓住机遇，助力西吉县教育事业高质量发展，需要进一步整体谋划、创新思路。要深入学习贯彻习近平总书记关于新时代教育工作的重要论述，根据我国发展阶段、环境、条件变化，着眼贫困地区经济社会中长期发展需要，加强科学规划，精心设计项目，全方位搭建平台，寻找新的契合点和发力点，不断提升教育扶贫的经济效益和社会效益，充分发挥教育扶贫在促进当地高质量发展中的重要作用。同时，教育扶贫也是一项需要传承创新、久久为功的伟大事业，我们既要立足当下，又要惠及长远。要始终坚守教育扶贫的初心，既扎实做好当前各项工作，又保持韧劲、保持定力，积极作为、开拓进取，不断创新模式、拓展范围、优化项目，深化教育扶贫工作，推动形成多角度、深层次、大范围的东西部扶贫协作新局面，为闽宁协作事业作出新的贡献。

作者：陈清、陈林（均系福建省中国特色社会主义理论体系研究中心研究员、福建师范大学经济学院教授）

《光明日报》（ 2020年11月10日 06版）

(责编：何淼、熊旭)