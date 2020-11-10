“专升本”学生有了“创业特区”

“项目亮点要讲好、创新点要突出、营销模式要强调、PPT要美化……”安徽信息工程学院工商管理专业（创新创业方向）2019级学生周志华，马不停蹄地从宣城宣州区的农场返回学校众创空间，在导师带领下，一遍遍打磨创业计划书。

周志华通过专升本考试进入安徽信息工程学院，不久前，他的农业创业项目“玉米侠——鲜食玉米的振兴者”在安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛中斩获金奖。

“入学一年多，很多思路捋清了，项目也更上一层楼。”周志华向中青报·中青网记者介绍。当天下午，和他一样，该校2019级创业班的16个创业项目团队成员在导师和辅导员带领下开展分组讨论，这已成为班级教学的常态。

创业班是安徽信息工程学院教学改革的成果之一。该校是由高科技企业科大讯飞股份有限公司举办、安徽省教育厅主管的非营利性民办应用型大学。2019年，该校在省教育厅指导下大胆改革人才选拔与培养模式，探索开办工商管理专业（创新创业方向）（以下简称“创业班”）新方向。

去年5月，在该校2019年普通专升本考试中，创业班考试分为笔试和面试两个环节，各占150分，面试主要考察学生的创新创业能力。在安徽省“专升本”招生历史上，这是一次前所未有的突破和创新（本报2019年6月28日2版曾报道）。今年，该校创业班又招收了90名学生。

一年多来，创业班的办学成效如何，上一届学生出了哪些创业成果？近日，记者进行了回访。

“终于能看懂财务报表了”

周志华在宣城职业技术学院市场营销专业读大二时，就在宣州区国家现代农业产业园创办了一家农业科技企业，初期种植规模一直做不大。为了提升学历，他选择“专升本”读创业班，在创业导师、该校管理工程学院副院长曹长芳的指导下，将玉米种植产业化发展的思路更明确了。去年，玉米田遭遇严重病虫害，周志华和相关高校、企业合作研发植物病虫害防御识别系统，用无人机拍摄、采集、识别蛾子的相关形态，引入物理、化学防治手段，三管齐下治理病虫害。现在，周志华一边上学一边创业，在农场和学校之间“来回切换”。他总结出的“一季玉米、一季蔬菜”的循环种植模式，不仅能有效减少病虫害影响，还能提高土地的生产效率。

“我们已经把玉米卖到了上海、杭州、合肥、南京等城市，最高峰时，一天一个摊位能卖40吨的玉米。”疫情之后，周志华又迈出了重要一步，即将在上海开设线下直营店，进一步扩大市场份额，提升品牌知名度。

“专升本入学以来，终于能看懂财务报表了，也会写项目书了。在专家指导下，很多扶贫助农想法得以落地，还参加了一系列创业比赛，申报了20多项农业科技成果专利。”周志华感慨道。

值得一提的是，该校2019级创业班学生在安徽省级创新创业比赛中获奖40余次，二等奖以上占一半，连续两年获得省级比赛金奖。这无疑是一份有分量的答卷。

这个班的教学确实“不一样”

创业班学生为何能取得可喜的成绩？原来，该班级课程设计、培养模式和师资配备中有“玄机”。去年，新招的85名学生一进学校就申报了27个创业项目。通过路演、学校筛选，最终16个项目进入学校孵化基地，所有学生编入项目中统一管理。学校为每个项目配备一位创业导师，大多是“双师型”教师和来自企业的专业导师，实战经验丰富。

据曹长芳介绍，创新班的课程设计、培养方案与传统四年制本科教学不同，开设创业营销、创业财务、创业人力资源管理等课程，从初创意识到运营方案，再到产品市场，围绕企业的发展历程来专门设计课程，将理论知识融入创业教学中。

此外，学院还会请其他高校创业指导专家及企业高管来校开展创业沙龙，学生直接面对面向专家请教。“我们的专家库现在已有15人，吸纳国企、民企总监以上级别的高管，在直接传道授业的同时，还能给项目提供一些实际帮助。”曹长芳补充道。

平时，创业班学生上午上课，下午进行创业实践和讨论，他们通过模拟软件学习公司注册、管理、运营等内容。创新班的考核方式也很接地气，除了理论知识，还重点考核项目流水、营业额、行业认可度等指标。学生要进行路演，不仅考核项目负责人，也要考察团队成员的贡献。“项目运营报告思路是否清晰，模式是否成型，团队合作能力如何，都在考核范围中。”曹长芳介绍。

“不一定要做多大公司和多大业绩”

采访过程中，记者发现，大部分创业班学生并没有迅速创业赚钱的冲动，反而都是一种安心学习、潜心充电的态度。同时，跨专业的交流合作，对创业班学生来说十分常见。

24岁的钱阵也是2019级创业班的学生。专科时，他在新闻上看到糖尿病足患者脚部的照片，心想能不能用自己所学的机械知识为他们解决烦恼？2018年，他自学技术，成功研制出第一代糖尿病足患者足部压力测量设备，同时研发了生产设备，并投入临床试验。为了提升专业知识、补齐管理经验的短板，他考入安徽信息工程学院的创业班。

入校以来，钱阵与不同专业的师生进行交流，继续汲取计算机、机械、管理工程方面的专业知识。目前，他的设备已经可通过大数据准确测量糖尿病足患者足部的压力、三维数据、形态数据，进行逆向分析，生成鞋具生产文件，不仅提高了鞋垫和鞋子3D打印的精度、速度，也降低了生产成本。

一年多来，钱阵取得了4项实用新型专利和外观专利授权，但现在的他在准备考研，“我还想通过考研进一步丰富知识，接触各专业的优秀人才，把所有的基础都夯实了，再出手也不迟”。

创业班辅导员戴军森观察到，在创业班创业氛围的影响下，学校里其他专业的学生主动申请进入创业项目，共同参与创业。

2019级创业班学生申大伟毕业于滁州职业技术学院，读专科时他创办了一项网络技术服务创业项目，入驻学校附近的科创园。来到创业班以后，他对创业项目进行升级，拓宽思路，和校内艺术学院和机械学院同学合作，吸纳视觉设计、视频制作、PHP编程等人才。目前，他在校内开了两个公司，打算将技术研发中心也迁进来。

“很喜欢学校的环境，接触到同龄的创业学生，大家现学现用，将技术付诸实践，利润多少是小事，最重要的是锻炼能力，为长远着想”。眼下，申大伟的团队结合不同行业的应用场景，为长三角中小企业、孵化器提供技术服务和技术方案，设计微信和QQ小程序，进行网络推广。

对于这些创业成果，曹长芳表示，创业班的同学不一定要做多大公司和多大业绩，主要是锻炼创业能力，把“朦胧的、甚至是奇特的点子形成具体方案，把创业路子摸索出来，这是一个从无到有的历练过程”。

“通过一年多实践，创业班的教学模式得到学生的普遍认可，他们的综合能力得到了提升。”在安徽信息工程学院院长吴敏看来，现在很多产业高度融合，创业团队结构多元，因此跨专业、跨学科融合教学很重要，今后学校将推动项目化教学和线上线下混合教学，同时尝试把各专业学生“打散”，进行住宿安排，方便专业交流，以提炼出更多创新创业教学经验。

记者 王海涵 王磊 实习生 汪傲

(责编：何淼、熊旭)