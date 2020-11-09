陈宝生：为人人皆可成才尽展其才创造条件 努力推动技能中国建设

人民网潍坊11月9日电 （记者 何淼）2020年职业教育活动周全国启动仪式暨全国职业院校技能大赛改革试点赛开幕式于8日在山东省潍坊市举行。教育部党组书记、部长陈宝生出席活动并讲话，山东省委书记、省人大常委会主任刘家义出席。

陈宝生在讲话中指出，党的十九届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》对职业教育提出了新的更高要求。这次活动是贯彻落实五中全会精神的一次实际行动，也是对部省共建山东职业教育创新发展高地的实践检验和成果展示。要按照五中全会要求扎实推动职业教育改革，深化职普融通、产教融合、校企合作，围绕高质量发展大力培养技术技能人才，探索职业教育发展规律，为做好职业教育顶层设计和制度安排提供实践支撑。

陈宝生要求，今年全国职业院校技能大赛进行改革试点，要探索完善办赛机制、补齐短板。一是树旗。要扛起国赛的大旗，扛起当今世界职业技能大赛中国队的大旗，将来跻身著名大赛行列，办出世界水平的大赛。二是导航。要通过大赛，对中国职业教育发展未来定向，引导发展方向和重点，建立良性发展有效机制。三是定标。要通过选手比拼，促进职业教育课程建设、人才培养、校企合作等标准不断更新和升级。四是催化。要通过大赛推动促进职业教育成果转化和技术应用，培育更多技能“苗子”，孵化出更好的成果。

陈宝生强调，贯彻落实五中全会精神，职业教育要在“五入”上下功夫，为“人人皆可成才、人人尽展其才”进一步创造条件，努力建设技能型社会、建设技能中国。一是“长入”经济。要使职业教育成为经济活动的内生变量，成为构成产业链、产品链、供应链、资金链、信息链的“砖瓦”和基本要素，走好长远发展之路。二是“汇入”生活。要高度重视技能在人民群众高质量生活中的重要作用，进一步增加技能含量，提高人民群众生活水平。三是“融入”文化。要合理看待学历和能力关系，增加文化中的技能含量，在全社会建设技能文化，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。四是“渗入”人心。要认识到没有技能寸步难行，使具有技能成为做人的“标配”，推动形成国家重视技能、社会崇尚技能、人人学习技能、人人拥有技能的良好氛围。五是“进入”议程。要使职业教育进入各级党委和政府议事日程，纳入规划、政策体系、议事规则、预算保障，发挥好职业教育在促进经济社会发展中的重要作用。

在山东期间，陈宝生还考察了潍坊职业学院职教活动周现场、工业设计技术赛项和园艺赛项赛场，调研了解了歌尔匠造培训基地校企合作育人情况。

据悉，本届活动周以“人人出彩，技能强国”为主题于11月8日至14日在全国举行。活动周迄今已经连续举办了六届，成为宣传展示职业教育的重要平台。

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