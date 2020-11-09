第十三届全国大学生创新创业年会举行

人民网北京11月9日电 近日，第十三届全国大学生创新创业年会在重庆大学举行。年会以“智汇青春 开创未来”为主题，共有来自全国300所高校的460项大学生创新创业项目以线上线下等多种方式进行了集中展出，教育部高等教育司副司长范海林参加开幕式并致辞。

年会期间，各项活动形式多样，内容丰富，精彩纷呈，通过学术报告、创业路演、现场展板和网络展示等，集中展示了大学生的创新创业作品，涌现出大批优秀的学术成果和精彩创意。经项目激烈角逐、参会师生投票、专家组严格遴选，年会评选出“优秀学术论文”20篇、“我最喜爱的项目”20项、“最佳创意项目”21项、“最佳创业项目”10项、“优秀指导教师”68位、“优秀组织奖”15个。来自重庆大学、上海交通大学、北京航空航天大学、西安交通大学的4个优秀学术论文及创业项目代表获奖项目做汇报交流与展示。

本次大创年会分为创新创业经验交流项目、创新学术论文年会、创业推介项目等几个环节，按要求今年不参与线下路演交流，采取现场展板展示和网络方式进行线上交流。在由各高校师生自主投票评选的20名“我最喜爱的项目”，华南理工大学广州学院《低碳节能护栏喷涂小车》荣膺奖项。

本届年会首次探索实践“线上+线下”的组织模式，新建了十三届年会网站，开发网上视频展示项目模块，师生可在线观看经验交流项目视频并投票，通过专用公众号进行手机端推送；社会可通过微博、在线直播方式观看开闭幕式；年会不断探索大学生创新创业交流新形式，坚持与时俱进、助力创新的办会理念，力求承前启后，为来自全国各地的代表构筑展示交流平台，助力大学生共创美好未来。

据了解，全国大学生创新创业年会是依托“国家级大学生创新创业训练计划”开展的一项重要年度性活动，是全国高校本科教学改革中覆盖面最广、影响力最大、学生参与最多、水平最高的盛会之一，自2008年至今，已连续举办十三届。本次年会是活动开展以来首次在西南地区高校举行，旨在进一步深化高校创新创业教育改革，加强高校之间的交流与沟通，为学生搭建创新创业交流展示平台，展示高校创新创业教育方面的成果，促进高校创新创业教育和文化建设。

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