原标题：蓝领月薪超本科生？供需是关键

近日，“蓝领”月薪超大学生这一话题在网络上又引起了新一拨的讨论。有网友感概“读书无用”，显然这是对“读书”有什么误解；也有的认为别管“蓝领”还是“大学生”，学习能力才是关键，而这在笔者看来也偏离了重点。因为在就业市场上，有时能力不是决定性因素，供需才是。

道理很简单，举个例子，之前斗南花市一位“卖花人”告诉笔者，自己每天来到花市第一件事就是看今天花市其他摊位都卖什么花，如果卖满天星的人少，自己手里的满天星就涨价，所以他经历过“一扎满天星卖40元”的好光景，但若卖的人多，就不得不“贱卖”。他说自己即便卖了这么多年花，“还是会摸不清规律，每次交易都像在赌运气”。

按照这位“卖花人”的逻辑，现阶段蓝领们的“运气”不错。正如媒体报道中分析，随着三季度消费回暖和“双11”的刺激，不少制造工厂订单明显回暖，以蓝领为主的制造业用工迅速走俏，多地开始争抢蓝领工人，而就业市场也正在出现人才工资倒挂的现象：不少蓝领工人月薪过万元，大幅超过了本科生等群体的平均月薪。

在笔者看来，所谓“运气”多升腾于供需不平衡的裂缝。供大于求则“市值低”，大家一拥而上扑向某一职位，甚至会加重就业竞争中出现“内卷”现象、人力浪费以及一些“需要靠关系走后门求职”的不公平现象等；供小于求则“市值高”，蓝领月薪超本科生也不足为奇。

说到这里，近日笔者也听到有正在求职的研究生吐槽自己所在的某“万金油”专业今年就业格外难。不禁想到一句话，“不能解决就业的校长不是骗子”。细想，这话也并非全无道理。

市场需求变幻万千，就业也如一盘变幻莫测的棋局，高校、学生都是其中的“下棋人”。高等教育要培养什么样的人？答案之一是要培养社会需要的人，这其中也包括要培养市场、产业需要的人。

这就意味着，学校要根据社会发展的趋势、市场供需关系等来设置自己的专业、教学、师资等，而不仅是按照学校管理、专业设置、师资配置等“惯性”来培养我们容易培养的人，不然“招生一时红火，就业难倒一片”。

教育不是“赌局”，高校不是“卖花人”，在育人上也不能凭“运气”，而要摸清规律，摸清就业市场的需求也许是学校发展的王道。

(责编：郝孟佳、何淼)