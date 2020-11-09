原标题：2021年北京高考报名昨起缴费

北京青年报记者从北京教育考试院获悉，2021年北京高考报名昨起缴费。通过报名资格初审的考生进入网上填报个人信息并缴费环节。考生可关注北京教育考试院发布的《高考报名网上支付说明的相关注意事项》，了解支付报名费的流程及后续需要注意的事项，在规定时间内完成缴费。

考试院高招办有关负责人表示：2021年高考报名缴费有三种渠道，包括银联支付（任何卡面带有“银联”字样的银行卡均可）、支付宝支付和微信支付。如考生选择使用微信、支付宝缴费，要确认在手机中已安装微信或支付宝APP，且已绑定银行卡。若考生使用银联支付，操作流程可详见https：//open.unionpay.com/ajweb/product的相关内容。

2021年北京高考报名包括网上提交报名申请、网上填报个人信息并缴费和报名资格现场确认三个阶段。符合条件的京籍考生在完成提交报名申请，通过资格初审后，要于昨日8时至11日20时网上填报个人信息并缴费。20日前，完成网上个人信息填报并缴费的考生要在规定时间和地点办理报名资格确认手续。

2021年普通高等学校招生美术类专业统一考试、体育专业考试、英语听说考试、外语（非英语）听力考试报名与高考报名同期进行，符合条件拟报名参加相关测试的考生要选报相关项目并完成缴费。不同报名项目费用有所不同，其中统考文化课（含高中学业水平等级性考试选考科目）考试为每科次25元，单考公共文化课考试报名费为75元，美术类专业统一考试和体育专业考试两项目报名费各为100元。

进入网上填报个人信息并缴费阶段后，统考考生要选择相应的报考科目、是否参加美术统考、是否参加体育专业考试等考试项目。网上支付成功后，考生的考试信息将不能更改。如果考生在网上报名期间需要更改选报考试项目，可在考生基本信息页面中取消订单（按网上提示操作），然后重新选择相关项目缴费，原订单所缴费用将在报名资格确认后退回考生缴费所用银行账户。

单考考生要选择是否参加美术统考。网上支付成功后，考生的考试信息不能更改。考生在网上报名期间如果要更改项目，也同样需要再次进入考生基本信息页面中取消订单（按网上提示操作），然后重新选择项目缴费，原订单所缴费用将在报名资格确认后退回考生缴费所用银行账户。因此，建议参加报名的考生交完报名考试费后，不要急于注销缴费账户信息，以免给退费等工作造成麻烦。

北京教育考试院特别提示，已进行现场报名资格确认的考生不退费。已在网上缴费符合以下条件之一的考生可以退费：未按要求进行现场报名资格确认的；现场报名资格审核不合格的；因网上支付时操作不当或因网络技术原因造成同一考生重复支付的，将退还重复支付部分的报名考试费；因修改报考项目而被考生取消的已成功支付的订单。符合退费条件的考生报名考试费将于2020年12月30日前退还至考生缴费所用账户。退费到账通常需要1至7天，特殊情况可能半个月左右。因此，考生可在退费工作完毕后一个月之内查询到账情况。（记者 武文娟）

(责编：郝孟佳、何淼)