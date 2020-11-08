第55届中国高等教育博览会在长沙开幕

人民网长沙11月8日电（记者孙竞）由中国高等教育学会主办，湖南省教育厅、长沙市人民政府支持，湖南省高等教育学会等承办的第55届“中国高等教育博览会（2020）”今天在长沙开幕。

中国高等教育学会会长、教育部原副部长杜玉波指出，本届“高博会”紧紧围绕“服务新发展格局 开启高教新征程”这一主题，以高水平、高质量的博览会回应高等教育改革发展的重大关切，探索教育教学改革新模式，全面落实立德树人根本任务，推进高等教育现代化。面向未来，要真正把“高博会”打造成为展示我国高等教育发展成就的重要窗口，连接政府、高校、企业协同创新、共谋发展的重要桥梁，建设成为具有一定国际影响力、高品质、现代化的国家级博览会。

据介绍，本届高博会涵盖“展览展示”“高端论坛”“成果发布”“竞赛活动”四大板块，将举办30余场高端论坛，200余场活动。展会既有实验室及科研仪器设备类、信息化及智慧教育类、实训及机电类、医学教育及健康类、后勤及平安校园类、体育设施及用品类等传统六大专题展区，又在医学教育及健康类展区新增校园防疫用品类专区，全力服务高校常态化疫情防控。

今年的展览展示专区有近1000家企业参与，上万件产品参展，集中展示以5G、人工智能、大数据、云计算等先进技术为支撑，中国制造、民族品牌为生力军的高等教育现代化装备的最新成果。展会期间举办的2020年度“校企合作 双百计划”典型案例展示及路演活动中，将有105家高校、企业通过展板展示和路演陈述等开放形式，向参会观众展示179个产教融合案例经验。

本届高博会还将继续发挥在高教改革方面的导向作用，发布“全国普通高校教师教学发展指数（2020版）”和“城市与高校协同发展指数框架”，更加系统全面反映高校教师教学发展现状和趋势，协助高校和城市找准自身特色定位，促进两者良性互动和高质量发展。

(责编：孙竞、熊旭)