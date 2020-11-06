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苏州努力打造青年人才“第一落脚”城市

2020年11月06日08:46  来源：中国青年报
 
原标题：苏州努力打造青年人才“第一落脚”城市

　　“从成都到苏州，1000元交通补贴够吗？”“不够。”“这是一张one way ticket（单程票），我们希望大家在苏州落脚，不要走了。”11月5日，在电子科技大学举行的苏州创新创业环境推介会上，苏州市科技局负责人与台下同学互动。

　　这是2020年“校园苏州日”——走进电子科技大学系列活动的一个场景。当天，来自苏州市的80家企事业单位带着2539个岗位面向大学生开展了专场招聘。

　　为前往苏州应聘的大学毕业生报销车费，只是苏州引才政策的一部分。苏州市为青年人才设计了职业起步“第一桶金”，在落户、安居、生活等方面为青年人才准备了一系列政策“礼包”，通过青年人才驿站、人才优先购房、一次性生活补贴等举措，营造青年人才事业发展的“第一生态”。

　　“苏州要努力成为青年人才‘第一落脚’的优选城市。”苏州市副市长陆春云说，苏州工业对GDP的贡献很大，对人才的需求量大。同时，苏州创新创业氛围浓厚，适宜相关专业的人才特别是青年人才施展才华。

　　据介绍，苏州市提出了万名高端人才集聚计划，力争在3年内引进1万名高质量发展急需的高端人才。姑苏人才“青春无忧”计划则提出了3年新增参保大学生超200万人的目标。（中青报·中青网记者 王鑫昕）

(责编：郝孟佳、何淼)
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