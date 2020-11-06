乡村教师支月英 托起山里孩子的未来

“脱贫攻坚是一场伟大的战役，我有幸为教育扶贫出力，感到非常光荣！”在2020年全国脱贫攻坚奖表彰大会暨脱贫攻坚先进事迹报告会上，江西省宜春市奉新县澡下镇乡村教师支月英的报告引来现场阵阵掌声。

40年来，支月英在泥洋小学和白洋教学点两所深山学校辛勤付出，将1000余名贫困山区的孩子送出大山，资助20多名贫困家庭学生顺利完成学业，她的麻花辫也从乌黑变成了花白。

从起初的肩挑手提教学用具和生活用品，到之后骑坏了6辆摩托车，支月英用脚步丈量崎岖坎坷的山路。她已记不清：有多少次打着手电筒在山路独行；有多少次摩托车坏在路上……“看到孩子们一双双清澈明亮的眼睛里充满了求知的渴望，我告诉自己一定要坚持走下去。”支月英说。

不让一个孩子因贫失学，这些年支月英孜孜以求，付出很多。有一年开学，学生刘强没来上学。一如往常，支月英赶紧去家访，一到刘强家就看见他妈妈眉头紧锁，爸爸蹲在地上闷头抽着旱烟。小孩不懂大人的苦，见到支老师来了，哭着喊着要去上学。刘强妈妈哽咽着说：“谢谢支老师过来，可家里实在拿不出钱让孩子读书了……”支月英马上从口袋里掏出刚发的工资递给她：“正好我刚领了工资，你们拿去用吧，但是孩子绝对不能不读书。”刘强的父亲含着泪接过钱，深深地鞠了一躬。

支月英已算不清，这些年到底为多少个孩子垫付过多少费用。丈夫调侃她：“人家教书可以养家，你教书把收入都搭进去了。”

由于支月英长期待在大山、住在学校，无暇照顾家人，女儿抱怨说：山里的学生才是你亲生的。“我何尝不想做女儿的好妈妈，可我把自己交给了山村教育，只能亏欠家人。”支月英说。

为了资助更多学生，同时贴补家用，支月英利用双休日、节假日，跟着壮劳力去山里扛木头、拉毛竹。一次跟车装运出了车祸，支月英昏迷了很长时间才苏醒过来。支月英怕耽误上课没有下山就医，因而错过了最佳治疗时间，导致右耳失聪、右眼失明……

前些年，越来越多的孩子跟着外出务工的父母进城读书去了，泥洋小学只剩下支月英一名老师。后来泥洋小学撤销，家人以为支月英这下可以下山，和家里人团聚了。谁知，比泥洋小学更偏远更艰苦的白洋教学点需要老师，村民联名请她前往任教。“如果大家都离开，山里的孩子谁来教？”支月英再次选择去学校，陪着几十名留守孩子，既当全科老师又当起了妈妈。

“一生只为一事来，如果身体允许，我会一直教下去。”如今，支月英已年近六旬，仍然初心不改。(本报记者 顾仲阳)

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 18 版）

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