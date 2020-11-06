职业教育，提升人才竞争力

一名钟表技师正在位于瑞士布拉苏丝的爱彼钟表博物馆工作。

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一名新加坡工艺教育学院的学生正在课堂学习。

新加坡工艺教育学院供图

3名参加职业培训的西班牙学生在一家汽车制造厂实习。

资料图片

经过长期以来的发展，一些国家已建立起一套机制成熟、覆盖全民的职业教育和培训体系，在提升民众整体竞争力的同时，也缓解了就业难题。随着高新技术的发展和职业需求的变化，就业市场对职业技术人才也提出新的要求。各国顺应时代潮流，不断调整方向，完善职业教育体系

瑞士

约2/3中学毕业生选择职业教育

本报驻比利时记者 张朋辉

精工细作的钟表、汇集数十种功能的军刀、享誉世界的酒店管理……这些都是瑞士的标志性“名片”。这些闪亮的“名片”背后，一套运行成熟的职业技术人才培养机制功不可没。

瑞士的职业教育起源于中世纪的师徒制。1884年，瑞士颁布法案，规定联邦政府对职业培训学校等机构提供资金支持。1930年，瑞士颁布首部《联邦职业教育法》。经过多次修改，2004年，《联邦职业教育法》再次修订，正式将普通教育与职业教育划分为两个系统，为该国进一步发展完善职业教育提供了法律依据和保障。

“一个健全的人必须掌握一技之长，并获得一份工作。”在瑞士，人们从小就受到这一理念的耳濡目染。瑞士联邦教育、研究和创新秘书处的数据显示，在完成9年义务教育后，约2/3的中学毕业生选择职业教育。据统计，瑞士每年约有7万名学生获得中等和高等职业技术学位。多年来，职业教育为瑞士各领域培养了大量高水平的实用型人才。

覆盖全年龄人群的终身教育制度，让瑞士职业教育拥有巨大的影响力和吸引力。在瑞士，从初中二年级开始，学校就对学生进行系统的职业指导，以便他们逐步确定自己的职业兴趣，决定未来是否接受职业教育。获得职业高中文凭后，学生可以选择继续接受高等职业教育。面向社会人士，相关部门也开设了企业内短期培训、转业培训等各种形式的职业继续教育。

瑞士职业教育体系主要由联邦政府、州政府和各专业机构共同制定内容和相关标准。针对学生的职业选择问题，瑞士各州设有职业信息中心；联邦政府还提供经费，支持各州设立“职业教育指导顾问”。学生还可参加联邦政府组织的共计400多种项目的职业培训项目统一考试，为就业提供有效途径。成熟的职教体系大大促进了瑞士民众的就业。瑞士联邦经济事务秘书处统计显示，2019年，瑞士失业率仅为2.3%，低于发达经济体平均水平。

在瑞士的职业教育中，学徒制是最具特色的组成部分。学徒制主要以企业为主导，与学校进行密切合作。每年，约有40%的瑞士企业主动为学生提供学徒岗位，包括机械制造、厨师、信息技术、销售等各个领域。学生可与相关企业签订合同，跟随熟练技工接受“传帮带”式的学习。一般而言，学徒每周有3—4天在企业实习，1—2天在学校学习理论知识。根据完成的工作量，企业向学生支付约为全职工资25%的津贴。

学徒制的最大优势是紧贴市场需求。在洛桑酒店管理学院，所有新生必须先进行为期一年的准备阶段学习。在此期间，他们要在酒店的帮厨、打扫等基层岗位学习实践，之后才能开始专业学习。这种实践型的学习方式比单纯的校园学习更有针对性。为保证学徒制与时俱进，瑞士教育部门还定期分析最新职业趋势，适时调整学徒岗位设置。

当然，瑞士的职业教育并非“一选定终身”。如果学生完成义务教育后难以作出决定，可以在普通高中或职业学校试读一年作为过渡。不论选择职业教育还是普通教育，学生都可根据自身兴趣，在毕业时选择另一体系的高等教育。

近年来，数字化转型对一些传统职业形成了冲击，也对从业者的技术水平提出了更高要求。与此同时，在经济全球化背景下，如何更好地为国际学生提供职业培训，成为瑞士职业教育体系面临的课题。面对新的形势，瑞士于2018年发布了《2030职业教育发展使命宣言》，提出促进劳动力市场的可持续发展、培养面向未来的综合职业能力、加强职业教育的垂直和水平融通、完善学位国际认证制度等原则，力求不断完善该国的职业教育体系。

（本报布鲁塞尔电）

新加坡

创建独特的“教学工厂”

本报驻泰国记者 林 芮

今年9月，新加坡工艺教育学院高级讲师胡志杰获得了“卓越教师总统奖”。工艺教育学院是新加坡的职业教育机构，胡志杰曾在此就读电子工程专业，现在学校担任网络与网络安全专业的讲师。多年的职教体系工作经历，让胡志杰感慨万千：“过去，人们将技术工人视为低端工作。随着新加坡职业教育体系的不断完善，民众的观念发生了变化，逐渐认同了职业技能的重要性。”

新加坡的职业教育开端可追溯至上世纪60年代。当时，新加坡处于经济发展初期，大力发展劳动密集型产业，以培养熟练技术工人为目的的职业教育体系初现端倪。随着经济社会的不断发展，新加坡逐步向知识和技术密集型经济转型，职业教育也逐步向高端发展。

几十年来，新政府逐步建立了全日制和非全日制两种职教体系。其中，非全日制的职业培训面向社会全年龄层民众；全日制职业教育则隶属于新加坡教育系统，分为中等职业教育和高等职业教育，前者由工艺教育学院负责，后者由淡马锡理工学院、南洋理工学院等5所理工学院及私立教育机构提供。

新加坡的全日制职业教育注重实践，借鉴了欧洲国家的“双轨制”模式，强调校企合作。学生在课堂时间之外，都可在企业实习。由于新加坡企业大多规模较小，难以完全满足学生需求，该国在“双轨制”基础上创建了独特的“教学工厂”模式，即学校从生产企业承揽工业项目，企业将设备以提供或借用的方式，在学校设置一个和工厂完全一样的生产车间。学生在企业技工和学校教师的共同指导下，在这一“车间”里进行理论与实践相结合的生产操作。该模式实现了更深层次的产学结合，在减轻政府和学校成本投入压力的同时，培养了大量具有适用技能的劳动力，促进了学生就业。根据新加坡5所理工学院今年1月联合发布的毕业生就业调查，2019年，这5所学校的职教毕业生在毕业后6个月内的就业率高达90.7%。

新加坡政府规定，在接受职业教育后，毕业生也有机会申请进入普通大学接受本科教育。根据工艺教育学院一项针对2007年—2017年的毕业生调查，5%的毕业生获得了本地公立大学学位，10%获得私立或海外大学学位。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，“学生可先通过职业教育找到兴趣所在，再对自己的教育路径进行二次选择。从长远看，这种方式可能更有利于个人发展。”

除校园教育外，新加坡还着力推广非全日制的职业培训，提高民众终身就业能力。2016年，新政府实施“技能创前程”补助计划，鼓励25岁以上的公民接受经国家认证的职业培训课程，并为他们提供每人500新元（1新元约合5元人民币）的补助。其中，如果企业自行开展的职业培训项目获得国家批准认可，也可获得项目补助。据统计，2019年有约50万名民众和1.4万家企业受惠于该计划。

新冠肺炎疫情防控期间，新加坡就业市场遭受了较大冲击。为此，今年6月，新政府提出“技能创前程”中年转业援助配套，企业通过职业培训项目每聘用一名年逾40岁的员工，可获得一份为期6个月、最高金额为1.2万新元的补助。

为鼓励民众不断提升职业技能，新加坡还设立了全民适用的新技能资格系统。该系统共设有7个技能资格级别，不设学历要求，提供零售业、餐饮业、创意行业等数十个行业的技能升级培训。新加坡国务资政兼社会政策统筹部部长尚达曼表示，“国民竞争力的提升需要民众在各个阶段不断精进和积累职业技能。新加坡希望通过‘技能创前程’计划，建立以技能为基础的唯才制度，打造新型社会流动性。”

近年来，新加坡着力打造以知识经济为基础的创新型经济体，职业教育体系也加快转型。“新加坡着重发展高端制造业和服务业，覆盖全民的职业技能培训为此打下坚实基础。”顾清扬表示，未来新加坡职业教育将更加注重技术领域的变化，提高人们的综合能力和创新理念。

（本报曼谷电）

西班牙

职业资格证书含金量很高

本报驻西班牙记者 姜 波

米盖尔·佩雷斯居住在西班牙北部城市拉科鲁尼亚。2008年国际金融危机后，他曾长期处于失业状态。后来，他报名参加了为期两年的化工高级职业技能培训。相关课程与西班牙雷普索尔石油公司合作，在课堂学习的同时，学员还能前往该公司实习。培训结束后，佩雷斯由于实习期表现优秀，顺利入职了雷普索尔石油公司拉科鲁尼亚分公司。

根据西班牙教育和职业培训部近日公布的2018—2019学年数据，在西全国，有近84万人正在接受职业教育培训。

西班牙有职业教育的传统。早在1911年，该国就颁布了产业学徒法，开创了职业教育的雏形。1928年，西政府公布职业教育规章，设立专门的职教培训中心，将职业教育体系化、制度化。1990年，西班牙颁布《教育制度总合整备组织法》，顺应不断变化的就业市场需求，对职教体系进行了相应的改革和调整。为激发年轻人对职业教育的兴趣，引导社会和雇主重视职业技能培训，西班牙还联合葡萄牙于1950年成立了世界技能组织的前身——“国际职业技能训练组织”，并共同举办了首届世界技能大赛。

经过多年的发展变革，目前，西班牙已形成涵盖26个专业领域、150多个培训项目的职业教育体系。每个专业领域都有基础、中等和高等3个不同等级的培训周期，培训方式既有面授，也有远程在线教育。

西班牙的职业教育旨在促进劳动者和就业需求间的匹配度，保证他们能更好融入就业市场。2002年，西政府建立国家职业资格制度，通过对劳动者的职业资格进行评估和认证，提升他们的就业层次。2004年，该制度得到进一步完善。根据该制度，完成中等和高等职业培训的学生将分别获得技师和高级技师资格证书，企业可根据资格证书协调劳动者的工作岗位和就业需求。职业资格证书由全国各地主管部门颁发，不仅在西班牙全国范围内有效，也得到欧盟范围内的认可，具有很高的含金量。

2008年国际金融危机以来，西班牙就业市场受到较大冲击，如何让更多年轻人掌握谋生技能成为政府亟须解决的难题。2013年，西班牙政府颁布了《提高教育质量组织法》，将提高就业能力作为职业教育的主要目标之一，尤其强调学校与企业间的合作。在学习他国经验的基础上，西政府推出双轨培训模式：即职业教育中心与企业签署合作协议，学生在接受相关课程培训外可前往企业实习。在这一机制下，实习企业获得了更多符合岗位需求的劳动力，学生也积累了有益的实践经验。据统计，70%参加双轨培训项目的毕业生都能在其专业领域实现就业。

此外，西班牙政府还着力提升学术教育与职业教育体系之间的联通性和流动性，给青年学生更大的选择空间。在完成义务教育后，学生可根据自身兴趣和需求选择攻读大学预科，或直接接受职业培训。西政府规定，大学预科毕业生可申请接受高等职业培训；完成高等职业培训的学生也可在通过相关认证后，免除大学入学考试，直接接受高等学术教育。一些高校还计划推出“2+2”计划，允许高等职业培训毕业生直接从大学三年级开始就读。

随着职业教育在就业领域的作用不断凸显，近5年来，西班牙注册职业教育培训的人数增长了19.8%，接受远程职业教育的人数增长了66.4%。然而，与欧盟和经合组织成员的平均水平相比，西班牙民众的职业教育参与率仍相对较低。今年7月，西政府提出一项职业教育现代化计划，将在未来4年内增设20万个中高等职业教育名额，让更多劳动者，尤其是青年劳动者接受系统的职业教育。为跟上数字化转型步伐，西班牙还将在职业教育体系中新增人工智能、智能制造、工业数字化维护、网络安全与通信技术等课程，以更好适应未来的就业市场。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 17 版）

(责编：郝孟佳、何淼)