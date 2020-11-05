原标题：未成年人使用短视频获得最多的是才艺特长类知识

看短视频到底影响不影响学习

未成年人使用短视频获得最多的是才艺特长类知识

来源：中国青年报

通过短视频，孩子能收获什么？看短视频到底影响不影响学习？这可能是很多家长都关心的问题。中国青少年研究中心发布的《中小学生短视频使用特点及其保护》调查报告显示，未成年人使用短视频获得最多的是才艺特长类的知识。按学习成绩分组，中小学生使用短视频的频率呈现两头高、中间低的特点，即学习成绩上等和下等的学生，使用短视频的频率均更高。

未成年人使用短视频获得最多的是才艺特长类的知识

统计发现，未成年人使用短视频获取绘画、舞蹈、书画等才艺特长类的知识最多(67.1%)，其次是与课程相关的辅导学习类知识(64.1%)，美容、健身、厨艺等生活技能类知识排在第三，人文科学或自然科学方面的科普类知识排序靠后(59.3%)。

对不同群体的分析发现，男生通过短视频了解科普知识更多，女生了解才艺类、辅助学习类、生活技能类知识更多。城市未成年人在各类知识的获取上，比例均高于农村未成年人，差异最大的是科普类。

利用短视频学习是互联网时代未成年人获取知识的一个重要途径。这种方式为未成年人带来丰富的内容、便利的互动等，但也存在一些弊端。统计发现，多数未成年人能客观看待利用短视频学习带来的利与弊，尤其赞同短视频有利于拓宽知识面。65.6%的未成年人认为短视频有利于拓展知识面。58.4%的未成年人认为视频化学习方式很有趣，57.6%的的未成年人认为短视频可以看到专家或权威讲解。

但是，对于短视频可以利用碎片时间学习的观点，未成年人赞同率并不高，比例不足半数(45.3%)。仅28.8%的未成年人认同短视频有利于集中注意力的观点。三成多未成年人认为短视频存在知识准确性没有保障、缺乏优质内容等问题。

未成年人认为刷短视频带来的主要弊端是时间管理变差

未成年人认为使用短视频对获取信息、丰富兴趣爱好有很大帮助，但是使时间管理变差。本次研究对未成年人使用短视频后的生活变化进行了调查。数据显示，多数未成年人认为使用短视频后对自己的学习、生活习惯、消费行为、个人信息保护等方面存在一些影响，其中影响最大的是时间管理变差，占比43.2%。此外，认为使学习变差的比例有37.4%，使生活习惯变差的比例有24.8%，使个人信息保护变差的比例为18.5%，使消费行为变差的比例有17.4%。这些也值得我们格外关注。

本次研究还发现，成绩不好的学生接触短视频的比例更高。成绩在班级为上等的学生接触短视频的比例为59.4%，而成绩下等或中下等的学生接触短视频的比例分别为70.2%和71.2%，均与成绩上等的学生相差10多个百分点。

根据学习成绩分组，中小学生使用短视频的频率呈现两头高、中间低的特点，即学习成绩上等、中下等、下等的学生经常使用短视频的频率更高，三者均在一成以上。其中，成绩上等的学生经常使用短视频的比例为12.4%，成绩中下等的学生经常使用短视频的比例为10.9%，成绩下等的学生比例为14.1%。而成绩在中上和中等的学生，经常使用比例均不足一成。这可能是因为成绩好的学生学习压力小，娱乐时间和内容更能自主，而成绩差的学生或许因为压力大会沉溺在短视频上更长时间。

在数字时代，给未成年人赋能，比把未成年人放在安全的环境里保护起来更重要。家长和教师要通过多种方式培养未成年人数字时代的公民素养。在这个过程里，要充分发挥未成年人的自我管理能力和主动性，要给未成年人实践和尝试的机会，要做好受保护权和参与权的平衡，使未成年人既能很好地实现参与权又能得到保护，在成年人的指导下，学习数字时代公民应有的素养，提升未成年人在数字世界里的韧性。

(责编：郝孟佳、何淼)