原标题：浙大管院颁发功勋奖：含两位鲐背学者 称创新无止境

浙江大学管理学院为功勋奖获得者颁奖。 浙江大学管理学院提供

“因为人才辈出，才能让我们的理论继续发扬，谢谢各位。”当年届90的中国工程院院士许庆瑞拄着拐杖，朝着台下微微颔首时，现场传来雷鸣般的掌声。

许庆瑞被誉为“中国创新管理之父”，同时也是浙江大学管理学院奠基人。11月1日，在浙江杭州举行的浙江大学管理学院建院四十周年庆祝大会上，他被授予该学院功勋奖。

浙江大学管理学院与一流伙伴代表共同开启美好未来。 浙江大学管理学院提供

值得一提的是，现年91岁的原浙江大学管理学院院长高尚全、浙江大学全球创业研究中心主任王重鸣、浙江大学社会科学学部主任吴晓波亦是功勋奖获得者。高尚全更是在台上宣称：改革创新无止境。

浙江大学管理学院(下称“浙大管院”)起始于1980年的浙江大学科学管理系。在许庆瑞等前辈们的带领下，浙大管院开启了引领中国创新创业人才培养的征途。

“他们是学院成长路上的开拓者、建设者，可以说没有他们，就没有管院的今天。”院长魏江说。

在浙大管院，许庆瑞被称为奠基人。他是中国技术创新管理理论的开拓者，突破性地提出以企业为主体，“二次创新-组合创新-全面创新”的理论体系。

在60余年从教生涯中，许庆瑞教授学生要在祖国大地和企业中做研究，高尚全则为浙大管院注入了“改革创新”基因。

高尚全于1999年担任四校合并后新浙大管院的首任院长。回忆起20余年的时光，高尚全精神矍铄，目光坚定。“当时我卸任国家体改委副主任后，面临两个选择：一是到首都经贸大学当校长；二是浙江大学要我当管理学院院长。为什么选择浙江大学？因为浙江的历史文化和创新精神吸引了我。”

任职期间，高尚全学习、总结了浙江人的改革创新精神，并在浙大管院专门成立了民本经济研究中心，推广浙江改革发展的经验。

“学习、改革是无止境的，创新也是无止境的。”活动现场，高尚全的简短发言，为浙大管院40年来的发展点了题。

据悉，以创新为基础的创业是该学院的育人准则。创业密码的解析，则要归功于王重鸣。

20余年前，王重鸣敏锐意识到国际高等教育中初露头角的“创业型大学”概念，并开启了在中国本土商学院的创业教育实践与探索。

他推动浙大管院成为中国首家获得国务院学位办授权的创业管理硕士点和博士点办学单位。

“王教授是管院创业特色的确立者。感谢那么多前辈的付出，让我们有这样的舞台，发挥应该发挥的作用，此生有幸。”吴晓波笑称，往事并非如烟，而是一步步走向未来的台阶。

他自博士毕业后就任职于浙大管院，先后担任EMBA教育中心主任、常务副院长、院长。1999年，在浙大原校长潘云鹤院士的倡导下，管理学院与竺可桢学院大胆突破，由吴晓波牵头构建了面向浙大优秀学生的“未来企业家培育工程”。

自此，专业交叉复合、突破院系“围墙”……一种对全新的商学人才培养模式的探索在“浙”里开启，这也为此后学院进一步开放与融合、构建“商学+”教育生态系统奠定基础。

“他们是管理学院成长路上的建设者，见证了学院从无到有、从有到强的发展过程。”魏江说，他们默默付出的过程，浓缩了浙大管院40年的发展历程。

值得一提的是，当天，这四位功勋奖获得者作为代表，发布了浙大管院《院史》。(童笑雨)

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