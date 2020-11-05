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近视被扣分？“三公”怎保证？体育咋补课？——深度解读云南“中考体育100分”

2020年11月05日09:18  来源：新华社
 
原标题：近视被扣分？“三公”怎保证？体育咋补课？——深度解读云南“中考体育100分”

　　新华社昆明11月4日电 题：近视被扣分？“三公”怎保证？体育咋补课？——深度解读云南“中考体育100分”

　　新华社记者岳冉冉

　　作为全国第一个拟把中考体育分值提升到100分的省份，云南省近日就初中学生体育音乐美术考试方案（以下简称“方案”）举行听证会，迅速引发社会热议。公众一方面为云南首吃“螃蟹”、重视体育和孩子体质的举措点赞，一方面也提出了疑虑：近视了要被扣分？考试的公平、公正、公开如何保证？体育怎么补课？围绕新关切，记者进行了采访。

　　“体育100分”这样构成

　　“方案”将“体育100分”的构成进行了详细分解。考试由原来的“三年一考”变为“一年两考”，每学期均采用“随时考”和“定时考”相结合的方式。100分由初一20分、初二40分、初三40分三部分构成。每学年得分均由上学期得分、下学期得分和竞赛加分组成。

　　考试内容包括基础体能测试、专项技能测试、体质健康监测和竞赛加分四部分。

　　基础体能测试，男女生分别为6项。必考的有4项：1分钟跳绳、50米跑、15米x4折返跑、1000米跑（男）、800米跑（女）。选考的有2项：引体向上（男）、1分钟仰卧起坐（女）、坐位体前屈、200米游泳（泳姿不限）、立定跳远、投掷实心球、100米跑。

　　专项技能测试包括：足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、网球、武术、体操等（N选2，其中三大球至少选1项）。

　　体质健康监测包括：体重身高指数（BMI）、肺活量体重指数、视力。这三项每学年监测一次。赋分方式是通过学生自身初一、初二、初三健康指数的纵向对比进行赋分。以视力为例，初一视力若在4.8及以上者可得0.5分，4.7得0.4分，4.6及以下得0.3分。此后，初二和初三两次测试，均分别与初一相比，视力变好或不变得1分，视力每下降0.1，得分减少0.1分。

　　竞赛加分为学生参加相应的体育竞赛获得的加分。

　　视力入中考需考虑时间差

　　“上学够辛苦了，视力不好中考还要被扣分。”“有家族遗传，天生视力不好的孩子怎么办？”家长的焦虑直指视力分。

　　“视力分是2.5分，考生最后拉开的分差并不大。”云南省教育厅体卫艺处处长徐忠祥解释，“视力纳入中考体育，主要是想起导向作用，引导青少年、家长、学校都能尽早重视孩子视力问题。”

　　“我们设置视力分，充分考虑到了孩子个体差异，赋分由原来的横向比，变为孩子自身纵向比。简单地说，就是自己和自己比。通过体育锻炼，如果相关指标变好，就可以得到相应分值。”云南省教育厅副厅长张春骅说。

　　“我认为视力进中考的导向很好，能督促学校和家长尽早关注孩子视力。”云南省第一人民医院眼科主任韩芳说，目前我国青少年近视问题突出，“小眼镜”人数已超1亿。“如果近视人口持续增加，在一些特殊领域，符合视力要求的劳动力会面临巨大缺口，考大学有几十个专业不能报考。”

　　研究证实，孩子每天户外活动两小时，就可有效降低近视率。在白天户外活动，紫外线可促进多巴胺分泌，而多巴胺的分泌可抑制眼轴增长，有效控制近视的发展。

　　韩芳解读道，造成“小眼镜”日益低龄化主要有三个原因：一是先天遗传，父母高度近视；二是环境因素，近年来，学校多重智育、轻体育，孩子近距离学习时间长、强度大，加之用眼习惯不良，电子产品使用多，户外活动少；三是生长发育，现在孩子青春期来得早，眼球发育跟不上，饮食结构不合理，糖分摄入过多。

　　眼科专家建议，视力入中考方案的制定与实施之间，最好有时间差，让大家有充足的准备时间；家长从幼儿园开始，可到正规医院为孩子建立屈光发育档案，每年记录视力。“近视基本上不可逆，但可预测和预防。学校和家长最好从孩子还没近视的年龄段开始重视。小学前后是防止近视的关键期。”韩芳说。

　　“有加要有减”：让体育作业成为流行

　　初一新生家长李艳阳认为，体育100分是好事，能鼓励孩子多运动，将有助于孩子们青春期心理调节。但她最关心的还是考试的公平、公正、公开。“体育考试会不会舞弊？我要不要给孩子报体育补习班？”

　　徐忠祥表示，会保证体育考试的“三公”，对舞弊者将严惩。“凡在考试中舞弊、申请免考中弄虚作假或外省转入生不按规定核算成绩的，我们将对当事学生按‘0’分计，对参与作假的教师按规定处罚。对于特殊考生，我们将严格审核材料，并向社会公示，接受监督，无异议后，再根据规定予以计分和备案。”

　　也有人提出可能有孩子通过做手术、戴角膜塑形镜（OK镜）、戴隐形眼镜提高裸眼视力的问题。韩芳认为不必担心，“18岁以上才能满足做近视手术的条件。初中孩子不满18岁，医生是不会手术的。如果戴OK镜和隐形眼镜，眼科医生是能够发现的。”

　　此外，家长关注的焦点还有学业负担与体育锻炼“抢时间”的矛盾。昆明市第八中学学生家长王女士说：“如果其他课程学习压力不减，体育可能会成新负担。这也是家长一边支持，一边质疑的原因。”

　　郑州大学教育学院教授罗志敏、首都体育学院教授王凯珍等认为，中考体育升至100分，学校相关的课程、场地设施等要跟上，否则会把学生推向课外培训机构，增加学生与家长负担。

　　“最好是通过学校体育课就教会孩子基本运动技能、专项运动技能，我赞成老师给孩子留体育家庭作业，但‘做加法也要做减法’，其他课程的作业量需要相应减少。”罗志敏说。

(责编：郝孟佳、何淼)
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