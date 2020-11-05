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65.6%未成年人使用过短视频 三成未成年人认为青少年模式没用

2020年11月05日08:44  来源：中国青年报
 
原标题：65.6%未成年人使用过短视频

　　随着移动网络和智能终端的发展与普及，短视频用户呈现出不断攀升的趋势，在未成年人的网络使用中也越来越火爆。这也给未成年人网络保护工作带来更大挑战。中国青少年研究中心发布的《中小学生短视频使用特点及其保护》调查报告显示，近七成未成年人使用过短视频，经常使用短视频的未成年人不足一成。三成多未成年人认为青少年模式没用，两成多未成年人在短视频看到不良信息经常会举报。

　　65.6%未成年人使用过短视频，经常使用的不足一成

　　调查发现，使用过短视频的未成年人有65.6%，没有使用过短视频的比例为34.4%。分组比较发现，女生比男生高4.2个百分点；城市未成年人比农村未成年人高3.8个百分点；初中学生用过短视频的比例更高，初一学生比例最高（70.3%），小学四年级学生使用短视频比例最低（55.7%）。

　　未成年人最初接触短视频的渠道有哪些？调查显示，未成年人了解短视频的首要渠道是别人推荐（52.5%），其次是主动体验（37.8%），排在第三位的是广告（21.8%），微博等媒体推送占比并不高（15.1%）。可见，未成年人接触短视频受他人影响较多。

　　调查发现，未成年人使用短视频的时间大多在休息日节假日，比例将近六成（58.8%），其次是在除了睡前、写作业间隙、上下学路上的间隙时间，比例也超过了半数（50.9%）。这两个时间段是未成年人使用短视频的主要时间。此外，睡前（20.9%）也是很多未成年人使用短视频的重要时间段。

　　调查同时发现，未成年人使用短视频的频率并不算高，多数未成年人偶尔或有时使用。数据显示，经常使用短视频或直播的未成年人不足一成（9.7%），有时使用短视频的比例近三成（28.2%），偶尔使用短视频的比例三成多（32.2%），很少使用的未成年人也近三成（29.9%）。

　　比较发现，男生高频使用短视频的比例更高，农村学生高频使用的比例更高，年级比较发现，除了初三之外，基本呈现随着年级升高，学生“经常”和“有时”使用短视频的比例逐渐升高。初三比例较低，应与面临中考有密切关系。

　　过半未成年人赞同14岁以下应在父母同意或陪伴下使用短视频

　　未成年人如何看待短视频的内容？数据显示，29.7%的未成年人认为多数短视频内容低俗，31.4%的未成年人认为短视频采用的青少年模式用处不大，54.9%的未成年人赞同14岁以下使用短视频应征得父母同意或有父母陪伴。

　　对于“14岁以下应在父母同意或陪伴下使用短视频”这一观点，小学生认同的比例为66.3%，高出初中生近11个百分点，高出高中生20多个百分点。

　　“如果在短视频上看到不良信息，你是否会举报或抵制？”对这一问题的调查发现，有18.3%的未成年人表示“不会”，有26.4%表示“经常会”，22.6%表示“偶尔会”，32.8%表示“视情况而定”。可见，遇到不良信息坚决采取举报或抵制行动的未成年人仅两成多。

　　对不同群体未成年人进行比较发现，男生遇到不良信息“经常会”举报的比例更高，比女生高6.1个百分点。城市未成年人选择“经常会”的比例高出农村未成年人1.8个百分点。初中生选择“经常会”的比例最高，平均比例28.7%。

　　在短视频的使用上，怎样才能使青少年模式更有效？怎样避免中小学生接触或下载不健康的短视频？短视频账号的隐私协议是否便于未成年人理解？中小学生上传图片或视频时是否默认隐去他们的位置信息？这些问题亟须得到更好的解决。只有全社会都树立“儿童友好”的理念，从儿童的特点与规律出发，才能从政策制定上给未成年人和家长更多支持与服务，从产品开发上为未成年人生产更加负责任的文化产品。

　　在短视频平台监管和未成年人保护的问题上，只有政策是远远不够的，还需要有配套措施来有效提升政府的监管和服务能力。例如，各政策法规之间如何平衡、协调、互补？如何通过有效的措施调动未成年人主动选择青少年模式的积极性？怎样促进学界与行业密切合作、更好地研究未成年人使用媒介的特点与规律？通过哪些措施提升未成年人避开在线安全隐患的能力？这些都是政府提升监管和服务能力的着力点。（孙宏艳 李佳悦）

(责编：郝孟佳、何淼)
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