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把运动种子播撒在孩子心田

史  哲

2020年11月05日08:40  来源：人民网－人民日报
 

　　特色体育课可以激发学生对运动的兴趣。想让学生养成锻炼习惯，还需要社会、学校、家庭多方共同努力

　　

　　湖南永州珠山镇智慧树小学这个学期的体育课备受学生欢迎。下课铃响，学生们依依不舍，甚至表示不想下课。以前，学生们对体育课可没这么热情，课上大多处于“放羊”模式。从热情不高到不想下课，是什么让这些学生对体育课的态度有了如此转变？

　　秘密就在体育老师的课堂上。匍匐前进、格斗对抗、列队打拳……一节小学生的体育课上出了影视般的感觉，趣味十足，充满挑战，学生怎能不喜欢？带着武术教练的经历进入体育教师的角色，在智慧树小学任教的欧阳鑫得到了学校和家长的支持后，利用自己的特长创新体育课教学模式，让学生们在玩耍中锻炼了身体，也学习了新的运动技能。

　　日前，多项有关校园体育工作的文件出台，对校园体育提出具体指导。其中，《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》明确提出，要开齐开足上好体育课，逐步增加课时，鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课。“孩子多锻炼，增强体质少生病，我们当家长的举双手赞同！”儿子正在读中学的徐女士表示。

　　如今，孩子的全面发展话题备受关注，社会、学校、家长等对学校体育课的态度也在逐渐转变，但仍有不少孩子对体育课兴趣寥寥。如何让更多孩子爱上体育课？激发兴趣是第一步。正如智慧树小学的体育课一样，近来，不少学校一改往日单调枯燥的教学，从兴趣出发，将基本运动技能训练融入有趣的游戏。吉林长春市第一实验银河小学设置了将音乐融入跑步的“奔跑的哆来咪”以及将浮力等科学知识融入运动的“水精灵碰碰球”等趣味项目，拓宽课程领域，丰富课程内容，让更多孩子对运动增加兴趣，进而爱上体育课。

　　特色体育课可以激发学生对运动的兴趣。想让学生养成锻炼习惯，还需要社会、学校、家庭多方共同努力。校园体育课迈出了第一步，把运动的种子播撒在孩子心田，其他方面的步伐也要跟上，以体育人，促进孩子的全面发展。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月05日 15 版）

(责编：郝孟佳、何淼)
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