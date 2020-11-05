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“糊弄学”是年轻人生活中的快捷键

任冠青

2020年11月05日08:38  来源：中国青年报
 
原标题：“糊弄学”是年轻人生活中的快捷键

　　最近，“糊弄学”横空出世，十几万名“弄弄子”在豆瓣小组各抒己见，分享一些让人忍俊不禁的糊弄心得。

　　所谓的“糊弄学”，指的是以看起来不敷衍的方式，去应对生活中难以推脱之事：当对方讲笑话时，不管好不好笑都回“哈哈哈哈”“笑死我了”；吐槽时难以与讲述者共情，便灵活运用“感叹词+评价事情+感受”的万能句型，比如“天哪！这也太那个了吧，我无语了”；临近购物狂欢，有人让你“帮忙砍价”却不好意思回绝时，就说自己刷单太多被封号了。

　　有时，“弄弄子”们狠起来连自己都糊弄：有不顾卖相，把所有食材放一起乱炖的做饭糊弄；有“五分钟追完一部剧”的看剧糊弄；也有以“开会”“脚崴了”“天气不好”等各类理由搪塞教练的健身糊弄。

　　“糊弄”二字，表面听起来有些负面，其实未尝不是年轻人洞悉生活智慧、用幽默对抗紧绷的自嘲说法。在过度社交、人情难却、工作繁重的快节奏生活状态下，年轻人不时有分身乏术之感，也难以真正面面俱到。对于无伤大雅的琐事，“弄弄子”们选择了一种耗费精力较少又相对得体的做法，既照顾了对方的诉说情绪，又给自己留下“放空”的轻松时刻。

　　从与他人的交往而言，“糊弄学”本质是免除社交尴尬、回避正面冲突的“太极”话术。有时，深入、真诚的讨论需要相通的认知“原点”，即便是关系再好的朋友，也可能囿于经历的差异而难以共情。比如，笔者一位准备法考的朋友，时常会给我分享一些他们“圈内”的笑话。对于没有相关体会、又为写稿焦虑的我来说，对这些笑话就难免“消化不良”，而为了照顾对方情绪，便不得不用上各类表情包和语气词。翻看我们的聊天记录，包含“哈哈哈哈”的内容已有2000多条。可以说，这样糊弄并非不真诚，而是在为我们的社交设置“快捷键”。

　　“糊弄学”应运而生，也是应对一些人不顾社交界限、提出无理要求的无奈之举。当长辈动不动就发来砍价信息、健康谣言，一见面就开启“怎么还不结婚”的长篇大论模式，与他们理性平等地论辩几乎不可能。这时，一些简单的糊弄技巧就能派上用场。职场中，面对形式主义的工作内容、过于频繁的加班要求，员工无法直言不满时，所谓的“摸鱼糊弄学”便成为一种被动式的自我保护。这样看，与其苛责年轻人的糊弄，倒不如反思，如何根本避免无意义事务对人的过度消耗。

　　个人生活中，偶尔开启糊弄“快捷键”、享受偷得浮生半日闲的“废柴”生活，也并无不可。在消费主义和励志理念的描绘下，人们往往容易产生一种迷思，仿佛每个人都要向绝对健康、自律、有仪式感的生活进发。但现实中，没有人能活成精准的机器，在不想做饭时点个高热量的外卖，状态不佳时放慢工作节奏，不愿在假期景区里拥挤而选择“宅家一日游”，这些看起来像是自我糊弄，其实是践行张弛有度的朴素道理，让人在“小确幸”中放松下来，继而更好地面对生活。

　　当然，理解年轻人的一些糊弄行为，并不等同于认可对它的滥用，“凡事皆可糊弄”的极端倾向并不足取。正如“糊弄组”组规中所说：“糊弄组奉行的是清楚自己可以糊弄的范畴，而有选择地糊弄。”只有明确生活的目的和意义，在该真诚、该努力时绝不糊弄，个人才能真正掌握人生主导权。

(责编：郝孟佳、何淼)
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