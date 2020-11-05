原标题：诱导大学生贷款：屡遭投诉的公司为何能野蛮生长

日前，“西安一模特公司发生群殴”的话题引发广泛关注，随后不少自称曾签约该公司的女生在网上反映被骗，称在陕西瑄玥模特经纪公司签了兼职模特合同，被诱导使用网贷等方式缴纳数千元的推广费，但之后每月只赚100元或接不到活动。

根据通报，事件起因系张女士一行4人到模特公司要求退款，与公司工作人员发生纷争，遭遇殴打。网上视频显示，冲突现场有工作人员喊着“把门关上，往死里打”，光天化日之下对维权者集体施暴，如此气焰嚣张的行径，让该公司成为舆论焦点。

目前，公安机关已经立案调查。而网上密集出现的维权信息说明，这次冲突并非偶然，涉事公司通过合同陷阱来骗取钱财，早已成为惯用套路，被骗的兼职模特多达上百人。

该模特公司的骗术并不复杂。首先，公司会在网上物色人选，然后和面试的兼职模特签订合同，承诺给她们安排拍摄任务，但同时要求她们向公司缴纳一定的推广费。等签约拿到推广费后，公司确实会派单，但兼职模特能赚到的钱，远远覆盖不了缴纳的推广费。

除了拿钱不办事，模特公司在签订合同时，会刻意隐瞒公司的实际业务情况，对兼职模特百般讨好，许诺以各种可观的回报，诱导她们签约。那些交不起推广费的，工作人员还会诱导他们通过网贷渠道，来筹集推广费。

从一些当事人的讲述看，类似骗局已成为一种行业潜规则，有欺诈嫌疑的公司，远不只这一家。比如有业内人士提到，一些模特经纪公司，可能根本就没有拍摄业务，完全靠赚取推广费、签约费维持运转，经营模式就是忽悠和哄骗。

为了规避风险，在签约话术和合同细节上，公司往往会精心设计，方便发生纠纷后免责甩锅。加上不少受害者是涉世未深的大学生，对合同的风险把关，缺少专业水准，难免掉进陷阱。

但不管怎么说，如此骗取钱财的行业行为，不仅涉嫌合同欺诈，严重侵害受害者的合法权益，还衍生出一定的金融风险。

当然，在类似骗局中，上当受骗者，也有自己的失误，如没有详细阅读合同条款等等。因此，防止落入欺诈陷阱，个人要提高防范意识。但更需要反思的是，这类乱象是如何野蛮生长的？

事实上，以高收入为诱饵，忽悠受害者缴纳各种推广或签约费用，这种欺诈模式，早已不是什么行业秘密。在网上，可以找到不少投诉维权的信息；而本次卷入风波的瑄玥模特经纪公司，去年10月就曾被当地媒体曝光，还遭到劳动监察部门的执法检查。

另外，天眼查信息显示，该公司涉及多起教育培训合同及不当得利纠纷。那么，如此一家劣迹斑斑、商业模式存在欺诈风险的公司，在遭遇上一轮公开曝光和集体维权后，为何还能够安然无恙地存在，并堂而皇之地继续行骗，甚至嚣张到动手打人？

涉事公司的违法底气，说到底还是源于行业监管和执法的缺位。在行业惩戒不足、违法代价不够高的前提下，模特公司自然敢铤而走险，没有实际业务也能“空转”圈钱。于受害者而言，执法缺位之下，过高的劳动维权成本，也会助长相关欺诈乱象的发生。

就此事而言，查处涉案公司，远远不是事件的终点。鉴于类似现象相当普遍，地方主管部门更得举一反三，对全行业进行系统整治，以高压治理为行业立规，避免其发展走上歧路。

(责编：郝孟佳、何淼)