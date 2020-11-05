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管好“小饭桌”不是小事

郭慧岩

2020年11月05日08:37  来源：中国青年报
 
原标题：管好“小饭桌”不是小事

　　提起“小饭桌”，很多人并不陌生，尤其是对于城市的“双职工”，“小饭桌”解决了“孩子已放学，自己尚未下班”的难题。可是，由于开设门槛低、缺乏相关规章制度和行业标准参照，一些“小饭桌”食品质量、卫生条件甚至危害儿童安全的问题，不时挑动着家长们敏感的神经。“去，还是不去？”家长犯了难；“不能关、管不了”，也让监管部门头疼，甚至陷入了治理拉锯战。

　　据报道，近日，围绕校外“小饭桌”治理，有的地方将校外“小饭桌”一关了之。但在巨大的需求面前，关停“一刀切”不仅引发社会矛盾，更让不合格的“小饭桌”趁“需”而入。

　　2016年6月，原国务院食品安全办等6部门印发《关于进一步加强学校校园及周边食品安全工作的意见》，要求各地食品药品监管部门加强家庭托餐食品安全监管。2017年9月，原国务院食品安全办等14部门印发《关于提升餐饮业质量安全水平的意见》，要求各地食品药品监管部门加强小饭桌和家庭托餐等备案登记管理。国家食品药品监督管理总局印发的2018年工作要点中，提出要联合有关部门，加强农村托幼机构食堂、小饭桌规范指导。

　　密集出台的文件给了监管“小饭桌”的底气，大部分地区定期公布的合格“小饭桌”名单，也让家长在选择上稍稍松了一口气。笔者之前生活的城市，把“小饭桌”列为每年的惠民实事，写进政府工作报告。从“顶层设计”到落地执行，可以说在一定程度上缓解了家长们的焦虑。 但“坑”并没有消失。正如报道提到的，“开办地点隐蔽，全面摸清楚校外‘小饭桌’底数相当困难”。再加上教育、食药监、卫健等多部门“九龙治水”，管理难以形成合力，以至于治标不治本。

　　“小饭桌”问题已然不是一件小事，是一件不仅关系到学生、家长，同样关系到许多以此为生计的人的民生问题。不能一关了之、一罚了之，而应着眼长远，疏堵结合，取缔不规范的，保留规范的，促进“小饭桌”市场健康发展。

　　从更深层次来看，“小饭桌”市场之所以如此火爆，以至于一些不法分子想从中“分一杯羹”，关键是因为“3点半放学”问题的困扰。除了托管，“分身乏术”的家长想不到更好办法来安置孩子。

　　2018年教育部长陈宝生曾在全国两会“部长通道”上表示，要探索依靠社会力量解决“3点半放学”问题。对此，这些年各地以学校为主进行了不少有益探索。比如有的学校推出课后延时服务，暂时不能回家的孩子由学校统一管理，学校老师可以进行课业辅导；有的学校举办课后兴趣班，由孩子自愿参加；还有的建立常态化的校园社工（义工）服务和社区托管免费服务，或者建立校企联合的托管免费服务等。

　　从各地实践结果来看，效果还不错，既消除了家长的担忧，也给火爆的“小饭桌”市场降了温。但这又涉及学校教职工劳动付出的问题，课后延时服务当然不能一味靠志愿者、靠教师自觉来做，否则就缺乏可持续性。

　　管好“小饭桌”，不仅是“小饭桌”自身的问题，其背后是涉及学校、家长等各方利益的整个链条，只有“小饭桌”不再是放学后的孩子唯一选择，才能大大缓解“小饭桌”“僧多粥少”的局面。在长效监管机制下，市场趋向理性与良性发展，家长才可以有更多选择，从而让孩子得到更好的保护。

(责编：郝孟佳、何淼)
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