原标题：浙大管院的“四十不惑”：无创新 不创业

2018年浙大双创周之世界青年创业论坛。 浙江大学管理学院供图

98位校友掌控70多家上市公司。2020年浙江大学管理学院发布这一“最牛”官宣。在大众惊叹于创业是否有秘籍之时，院长魏江给出了回答：无创新，不创业。

11月1日，浙江大学管理学院建院四十周年庆祝大会暨商学院院长论坛将在浙江杭州开幕。创新，是浙江大学管理学院始终践行的“准则”，也是本次活动的“议题”。

自1986年获批科技管理博士学位授予权以来，其在推动技术和商业模式创新上下功夫，通过构建实战课堂、打造交叉科研团队、创立“商学+”教育生态系统等方式，打造以创新为基础的创业教育，培养“有思想”的商人。

王重鸣给浙江大学管理学院创新创业与全球领导力硕士专业留学生授课。 浙江大学管理学院供图

先试先行：改变从学科开始

浙江大学被誉为“中国创业率最高的大学”，浙江大学管理学院(下称“浙大管院”)则是创新驱动创业教育的忠实拥趸。而这样的基因始于一次先试先行的学科变革。

1998年四校合并之后，新浙大管院亟需整合资源，以促进学科间的交叉融合发展。彼时，世界高等教育领域中刚刚萌芽“创业型大学”概念，提倡以科技创新驱动创业。

这一转变，让探索中的浙大管院看到了方向。于是，其在中国率先设立了创业管理的硕士点和博士点。

“与传统的办企业、做生意不同，我们更聚焦自主创新能力的培养。通俗一点，就是培养‘有思想’的商人。”魏江说。

浙江大学管理学院的创业课堂。 浙江大学管理学院供图

自此，创新创业在浙大管院扎下了根，并逐步走向枝繁叶茂。

1999年管理学院与竺可桢学院在中国大学中率先成立浙江大学创新创业强化班；2006年浙大管院成为中国第一家拥有创业管理硕士点和博士点的办学单位；2009年中国第一个真正意义上的全球创业管理硕士项目在浙大管院启动……

随着改革的逐步深化，在浙大管院课堂上，创新创业唱起了“主角”。

据悉，目前浙大管院是该校开设创新创业课程最多的学院。一开始，创业课堂里讲的是营销、人力资源、财务等管理知识要点，后来培养方案进行了升级。

在创业管理的课堂中，学生们被分成一个个创业团队，从市场研究、创业机会识别，到前期的立项，再到设计投融资方案，每个环节都有学术教授和实践导师进行评估、指导。

“我们要培养的学生，是具备创新意识和风险承担能力的。”创业者是可以培养的，浙江大学MBA创业管理方向学术主任邬爱其对此深信不疑。

创新创业教育开展得如火如荼，但在魏江眼里，这并非终极目标。“我们不主张学生一毕业就创业。创业教育培养的是创新者和领导者。”

浙江大学管理学院全球创业计划学生。 浙江大学管理学院供图

独树一帜：构建双创生态

创新创业风潮，已席卷中国高校，一场创业教育变革已经到来。在浙大管院，双创风潮的形成，一方面得益于先试先行的学科变革，更重要的是其独树一帜的创业教育生态。

生态的基础是多学科融合。

在魏江看来，科技、人文、数学、艺术等学科都能与商学结合。创业者不能只懂经济，还要懂得历史和社会发展规律。

基于这样的理念，2017年浙大管院启动专业“瘦身”并做起课程“加减法”，对本、硕、博专业学位项目培养方案进行优化，推动全人培育。

魏江认为，未来的商学院应当是一个“开放式、平台型生态体系”。在这个生态里，以创新为基础的创业，不仅要跨越学科和院系的藩篱，还要与国际创业教育展开互动。

1999年管理学院教授吴晓波牵头设立了中国第一个创业教育项目。七年后，时任常务副院长王重鸣成立了浙大管院创业管理精英班，开启了对国际化创业人才培养模式的探索。

学院副教授王颂就是精英班的首届毕业生之一。她说，精英班聘的是最优质的国际化师资，用的是全英文授课。当时欧洲、亚洲、北美洲顶尖商学院的教授都会出现在课堂上。

这样的培养模式和生态系统在浙大管院传承下来，并不断升级。

除了课堂创业生态的构建，浙大管院还于2016年成立科技创业中心(ZTVP)。该中心牵头发起浙大创业周，并联合其它单位每年举办世界青年创业论坛、浙大MBA众创音乐节等活动。

“在浙大管院，课堂内外都能找到志同道合的创业者。”科技创业中心主任郑刚说，学生们能在校园里与创业大咖不期而遇，也在一次次分享、讨论和实践中，对创新创业有了更深刻的理解。

百花齐放：创新才是硬道理

从大学实验室到产业界，成果转化一直是难题。但浙大管院利用技术和商业模式创新，撑起了创新创业的一片天，呈现“百花齐放”之态势。

自2005年入职浙大管院以来，邬爱其对创业教育始终秉持一个态度：创业不是简单的做生意，要以创新驱动。在他看来，建设创新型企业才是浙大学生创业的方向。

邬爱其所言的创新，包含三个方面：技术创新、商业模式创新和兼顾社会与经济的创业。而在浙大管院近40年的创业教育探索中，也涌现了一批创新型企业。

白云峰自本科起便就读于浙大管院，他曾在采访中表示，自己的创业正受益于浙大管院复合交叉的学科体系。“技术是创业的最核心支点，追求创新驱动，才能创业成功。”

注重学科交叉和跨界创新，在浙大管院，一大批高精尖项目竞相涌现。

据2020年5月发布的《2020浙大校友上市公司榜单》显示，在浙大系上市公司管理者中，来自浙大管院的毕业生高达98人，人数在该校二级学院中高居榜首。其中，海康威视董事长陈宗年、顾家家居董事长顾江生皆为其校友。

“从他们身上，我们都能找到一个共同点，那就是创新。”魏江直言，21世纪传统企业会消亡，企业必须要进行科技创新、管理创新，做到“不创新，毋宁死”。

他也一直告诫学生，要学会思考与创新，而不是只会模仿与拷贝别人的商业模式。“浙大的学生更应当具有创新精神，去突破技术难点。我想，这是每一位浙大人都应该承担起的责任。”(童笑雨)

(责编：郝孟佳、何淼)