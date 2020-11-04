原标题：90后养生80后跑步对抗中年焦虑 8成白领关注亚健康

八成白领关注亚健康

996常态加班，刷手机惯性熬夜，数字时代的快节奏，白领人群的健康问题频频报警。“白领健康数据报告”显示，80%的白领人群关注亚健康问题，90后开始花式养生，80后爱跑步对抗中年焦虑。

互联网时代工作生活节奏加快，对忙于加班的年轻白领，自查自诊和线上问诊成为新趋势。搜索App夸克发布数据显示，相比去年同期，白领人群医疗搜索量增长3倍，超过40%的白领使用过医疗搜索，18%使用过在线问诊。

久坐不动，饮食随意，用眼过度，造成颈椎病、肠胃病、干眼症、腰背疼等症状，成了年轻白领一族的标配，80%白领搜索过亚健康相关病症。与之相应，胃疼怎么缓解？后背疼痛是什么原因？长期熬夜有什么危害？久坐如何避免肥胖？是白领们的热搜问题。

生活品质的提升，以及互联网带来的便利，让年轻白领对自我健康的关切，以及疾病的防范意识都大大增强，普遍愿意尝试新颖的互联网医疗服务。数据显示，专家问答、病症查询、在线问诊、AI体检、AI问诊都是白领常用的医疗AI服务。

其中，女性白领人群的占比达到7成，比男性更加关注健康，同时替全家人操心健康问题。关注新生儿打嗝的处理方法？宝宝反复发烧怎么办？老年人便秘吃什么？职场妈妈是家人健康的守护者。

作为当下职场的主力和家庭的支柱，80后白领人群开始面对中年焦虑，肩颈疼、眼睛胀痛、胃疼、腰椎间盘突出、焦虑症，是80后普遍存在的“奋斗病”。不可避免的身材发福，让80后们热衷跑步、爬山、煲养生汤，来对抗中年油腻感。

而最为年轻的90后白领，他们的健康危机感更多来自对“初老”的恐惧，以及对个人健康形象的更高要求。脱发、失眠、皮肤问题、肥胖等，是90后最为关注的病症，习惯了熬夜的他们，查询病症的高峰期也在夜间23点。

“熬最晚的夜，吃最贵的保健品。”尽管不一定能践行健康生活方式，90后白领确实成为最关注养生的人群，不乏“一边放纵，一边自救”的朋克式养生。热搜中，食补、代餐、健身、瑜伽、跳舞等，从饮食到运动多管齐下，成就了90后的“花式惜命”。

同时，地域和文化差异也带来了不同地区不同的医疗健康关注点。数据显示，广州、深圳、上海、北京、武汉等城市的白领人群使用医疗搜索热情最高。

饮食讲究、偏爱养生的广东人最担心上火，关注咽喉肿痛吃什么药？北京职场人最担心失眠带来的心悸问题。酒桌上豪爽的山东人，热搜酒后头疼怎么办？精致的上海人则关心治白发最简单的方法。

文/本报记者 陈斯

(责编：郝孟佳、熊旭)