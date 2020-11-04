原标题：职校学生实习坠亡事件背后

沂水县职业学校。中青报·中青网记者 尹海月/摄

学生与恒源精密机器制造公司签订的“全日制劳动合同”，上面没有校章也没有注明报酬。受访者供图

16岁的李致材坠楼了，在距离一段实习结束还有一个月的时候。

李致材是山东省沂水县职业学校电气工程系2019级学生。2020年6月29日，在学校安排下，他和同学前往江苏省昆山市的恒源精密机械制造有限公司实习。

9月30日下午4点多，在自家菜园摘菜的李致材之母张卫莲接到学校老师电话，对方称李致材在工厂“闹情绪”，让她跟着去昆山，把孩子接回家。但张卫莲次日一早在昆山见到的，是殡仪馆里儿子的遗体。

张卫莲觉得“塌了天”。她和丈夫李刚（化名）从派出所得知，李致材于9月30日13时58分“意外高空坠落”，疑因“有心理问题自杀”。这一结果令夫妇俩感到惊讶。

据张卫莲回忆，9月30日中午12点多，李致材还曾跟姐姐打电话，称“不干了”，想回家。家人后来从他的手机里发现，他上网搜索过第二天回家的车票信息。

这对夫妇怀疑，儿子在实习期间“受了委屈”。他们至今不知道，儿子坠楼那天经历了什么。

中青报·中青网记者多方采访获悉，实习期内，16岁的李致材每天主要是在车间里加工汽车零件。他日均工作8小时以上，要在白班和夜班之间切换，周末也常常加班。他曾跟父母倾诉“太累了”，并两次想回家。令父母懊悔的是，他们一直鼓励孩子坚持，直到悲剧发生。

教育部、财政部、人社部等多部门2016年印发的《职业学校学生实习管理规定》明确提出，除相关专业和实习岗位有特殊要求，并报上级主管部门备案的实习安排，实习单位应遵守国家关于工作时间和休息休假的规定，不得安排学生在法定节假日实习，不得安排学生加班和上夜班。

连上半个月夜班“太累了”

这是一个普通的农村四口之家。李致材的父亲李刚在本地工地打工，张卫莲在一家食品厂做临时工，夫妇俩最大的希望是两个孩子能出人头地，不再打工。

2019年，李致材没考上高中，报读沂水县职业学校电气技术应用专业，5年学制，前3年在本校学习，后2年转入对接高职院校，毕业后发专科毕业证书。这是当地唯一的公办职业学校。入学后，李致材每周回家一次。他不喜欢出去玩，周末常常待在家里玩手机游戏。

去昆山实习是李致材第一次出远门。沂水县职业学校官网显示，学校共设立7个教学系，与包括昆山恒源机械制造公司在内的200多家企业签订校企联合办学协议，每年输送毕业生1300余人。

此次参加实习的学生要求年满16周岁，李致材班里近50名学生，约有30名学生去实习，从6月29日到10月31日。持续4个月，陪同前往的有分管安置的老师刘树超，还有一位实习带队老师黄波。

李致材同班同学王田田（化名）告诉记者，到昆山后，有的同学被分到“老厂”，有的被分到“新厂”。老厂为恒源机械制造有限公司，新厂为恒源精密机械制造有限公司，两公司均位于昆山市张浦镇的德国工业园区，相距3公里，均属恒源集团，主要从事汽车关键零部件的研发、生产与销售。

李致材和一些同学被安排到了新厂。第一周，他们跟着工厂师傅学习如何操作机器，张卫莲说，儿子那时表示工作不累，每天工作8小时，日工资140元，食堂经常提供两菜两汤，他很开心。

一周后，学习期结束，工作时长开始超过8小时，李致材变得不适应。王田田告诉记者，除去半小时吃饭时间，每天工作时长达11小时。李致材告诉过母亲，自己要半个月夜班、半个月白班轮流倒换，周六日也不休息。

7月15日，李致材给父亲发微信，说自己要连着上半个月夜班，“太累了”，已有十几个同学离开。当时，李刚鼓励儿子“争取坚持到最后”，不要管别人。李致材回复：“明白。爸，我尽力。”

7月末，李刚问儿子适应没有，4天后得到回复，“慢慢适应吧”。李致材当时称自己正在上夜班。“我挣得不多，多少挣点分担一下家里的负担吧。”他在微信里说。李刚为此感到欣慰。

8月末，李致材再次提出要回家，李刚这次心软了，他觉得儿子每天工作太累，让张卫莲给学校老师打电话。据张卫莲回忆，黄波老师告诉他们，学校很重视这次实习，完成实习任务的学生，将来考学时会有加分；以后学校安排工作，也会让认真实习的学生“先挑好工作、好单位”。

听老师这么说，夫妇俩鼓励儿子再坚持坚持。

记者就此说法是否属实，致电询问黄波，黄波称跟学生家长“有过交流”，但未透露具体交流内容。

事后，李刚和张卫莲一直为此后悔。他们觉得，如果那时让儿子回来，就不会发生坠亡的事。

不合规的合同

夫妇俩怎么也想不通，儿子为什么会坠楼。

9月28日，李刚转给儿子1000元，让他国庆放假时买点好吃的，当时，李致材跟父母说国庆节工厂只放一天假，不回家了。等到9月30日中午，李致材又跟姐姐说想要回家。

事后，张卫莲得知，李致材在跟姐姐通电话后，与班主任王坤通了29分钟电话，但具体内容不知。记者就此事询问王坤，王坤未作回应。夫妇俩从学校老师那里得知，李致材还曾向车间提意见，未被采纳。

夜班从晚8点上到次日早8点，张卫莲说，上夜班时儿子睡不够也吃不好，他们收拾遗物时发现李致材买了三四包饼干、面包，还有操作机器时用的手套。李致材曾跟妈妈诉苦，说自己因操作机器时间过长而手疼。

王田田也觉得在那里工作很累，在车间里，他要操作3台机器，因为站立时间过长，他的脚踝都肿了。车间里24小时充斥着机器操作的“吱吱”声。工作了20多天，他感觉身体吃不消，办理了离职，跟几个同学自行买票回了沂水。

昆山市张浦镇一家为恒源招工的劳务公司老板告诉记者，张浦镇的企业上千家，恒源公司是当地规模较大的企业，车间里30岁以上的男性居多。对年龄较小的职校学生，他一般安排他们到电子厂做工，那里的活儿更轻松。

10月30日，记者在恒源精密机械制造有限公司看到，厂房挂着招工的红色横幅，招聘操作工、包装工。该厂一位员工告诉记者，公司一直缺工人，招进不少临时工，车间里也能看到不少学生工。据该厂多位员工介绍，厂里共有3个车间，有两个车间开工，每个车间每班约有50个工人。学生共有三五十人，山东学生居多。

不同类型工人的工资结算方式不同。临时工按天结，一天200多元。正式工底薪为2020元。工作时间之外做工，有的计时，有的计件付酬。有员工告诉记者，操作工多计件算工资。

张卫莲听儿子说，自己跟老师傅学习时按天算工资，自己操作后计件算工资。王田田则听说，加工一个零件能挣几角钱，但具体数额不知，也不清楚自己是否有底薪。

根据《职业学校学生实习管理规定》，实习单位应该合理确定顶岗实习报酬，“原则上不低于本单位相同岗位试用期工资标准的80%，并按照实习协议约定，以货币形式及时、足额支付给学生。”

该规定要求，职业学校、实习单位、学生三方应签订实习协议，未满18周岁的学生还需要提交监护人签字的知情同意书。此外，实习协议内容应当包括实习报酬及支付方式、休假安排等。

但记者获得的一份学生与恒源精密机械制造有限公司签订的“全日制劳动合同书”显示，上面只标有实习时间与发薪日时间，实习报酬及休假安排等均未注明，且没有学校一方盖章。

李致材未满18周岁，但张卫莲说，自己不知道协议书的事，也未签过字。

记者就此询问此次实习的负责老师刘树超，刘树超未作解释。

多名学生反映违规问题

沂水县职业学校一位分管学生实习安置的老师告诉记者，他以往与实习企业对接，学校、学生、实习企业要签订三方协议，并加盖学校与实习企业的公章。他表示，学生自愿参加实习，“不是强制性的”。学生是否加班也自愿。若需要学生加班，企业应当在招工简章中注明每小时学生所得工资，以及加班所得工资。他表示，学生实习都有基本工资，但请假、旷工太频繁，基本工资可能会被扣除。

这位老师告诉记者，学校规定，学生签协议前，要带一封学校“致家长的信”给父母看，信中写明此次实习工资待遇、工作时间、吃住和食宿安排等内容，“安置（学生去实习）前让家长一定要看，家长同意后学生本人再签字。”若学生中途想回家，应该跟父母、学校说明缘由，由家长接送回家。

记者调查发现，实习期间强制加班、实习岗位内容与所学专业不对口等违反教育部等实习规定的问题，在沂水县职业学校并不罕见。该校信息技术系一名学生告诉记者，自己所读专业与计算机相关，今年4月到8月被安排到昆山另一家公司实习，实习内容是安装电路板。去之前，学校称每日工作8小时，但他到那里后发现是12小时工作制，其中吃饭时间占半小时。

这名学生反映，周末也要加班，工资是工作日的2倍。若旷工一天，将扣3天的工资。想提前下班，要跟所在组长请假，组长同意才能走，但仅仅以需要休息为理由请假不会被批准，“他们说，谁都累，别人怎么不请假？”

沂水县职业学校机械工程系一位学生也向记者表示，自己去实习前，学校说的是自愿加班，但到了车间，每天工作10小时以上，每两个小时休息10分钟。今年7月，他去天津一家公司实习3个月，负责给汽车零件安装螺丝。国庆节8天假期，工厂只放了3天假。

不少学生中途放弃实习。几名学生向记者反映，若中止实习，需经带队老师或班主任同意，有老师劝他们留下，说干不满4个月，相应的学分就拿不到，会影响毕业。

不过，一位电气工程系毕业生告诉记者，去年3月，他被学校派到青岛等地实习，一星期后他自愿回家，未完成实习，也如期拿到了毕业证。

该校一名二年级学生对记者说，他10月份开始在天津一家汽车生产企业实习，这次实习自愿参加，不去的学生可“留校实习”。他向记者提供的一份实习协议模板显示，实习时间自2020年10月19日至2021年10月18日，长达一年，实习补贴为前3个月每月2500元，第四个月至实习结束每月2700元。

沂水县职业学校一位教师向记者透露，在这种实习安排下，学校的教学计划因此受影响。外出实习的学生回到班级后，老师需要向这些学生讲授已经教过的课程，留校学生因此需要重新温习已经学过的课程。

张卫莲告诉记者，李致材坠楼后，学校与他们签订了一份协议，赔偿了他们数十万元，告知他们，若将此事传出，将承担法律责任。

记者就此事向刘树超求证，刘树超称，学校已跟家长协商好，“家长非常满意”。

李致材去世后，悲伤笼罩着这个家庭，一个多月来，他父母都未出去工作。

在李刚看来，儿子话不多，但很懂事。实习期间，儿子曾两次将部分工资转给他。9月18日，李致材给爸爸转来3000元，他跟爸爸说，自己花了1600元在网上买了一部新手机，“没买贵的”。“我留了一点钱花，剩下的给你。”

但在工厂实习时所经历的一切，李致材很少向父亲提及。李刚说，9月30日中午，李致材曾跟他打过电话，说自己要10月底才能回家，让父亲放心。李刚“没听出不对劲”。

当天中午1点33分，李刚给儿子发了一条很长的微信，鼓励儿子继续坚持，称他是全家人的骄傲。紧接着，他又宽慰儿子，“遇到什么委屈跟爸妈说清楚，爸爸不会怪你。”

25分钟后，李致材坠楼。

记者 尹海月

(责编：郝孟佳、熊旭)