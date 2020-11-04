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新文科建设鼓励高校开设跨学科跨专业新兴交叉课程

2020年11月04日08:46  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月4日电 3日，全国有关高校和专家齐聚山东，共商新时代文科教育发展大计，共话新时代文科人才培养，共同发布《新文科建设宣言》（以下简称《宣言》）。

《宣言》强调，我们的共识是“新时代新使命要求文科教育必须加快创新发展”。我们的遵循是“坚持走中国特色的文科教育发展之路”。我们的任务是“构建世界水平、中国特色的文科人才培养体系”。“宣言”对新文科建设任务提出明确总体目标、强化价值引领、促进专业优化、夯实课程体系、推动模式创新、打造质量文化等要求。

在明确总体目标上，《宣言》要求，推动文科教育创新发展，构建以育人、育才为中心的哲学社会科学发展新格局，建立健全学生、学术、学科一体的综合发展体系，推动形成哲学社会科学中国学派，创造光耀时代、光耀世界的中华文化，不断增强自信心、自豪感、自主性，提升影响力、感召力、塑造力。

在促进专业优化上，紧扣国家软实力建设和文化繁荣发展新需求，紧跟新一轮科技革命和产业变革新趋势，积极推动人工智能、大数据等现代信息技术与文科专业深入融合，积极发展文科类新兴专业，推动原有文科专业改造升级，实现文科与理工农医的深度交叉融合，打造文科“金专”，不断优化文科专业结构，引领带动文科专业建设整体水平提升。

在夯实课程体系上，紧紧抓住课程这一最基础最关键的要素，持续推动教育教学内容更新，将中国特色社会主义建设的最新理论成果和实践经验引入课堂、写入教材，转化为优质教学资源。鼓励支持高校开设跨学科跨专业新兴交叉课程、实践教学课程，培养学生的跨领域知识融通能力和实践能力。

在推动模式创新上，以培养未来社会科学家为目标，建设一批文科基础学科拔尖人才培养高地。聚焦应用型文科人才培养，开展法学、新闻、经济、艺术等系列大讲堂，促进学界业界优势互补。聚焦国家新一轮对外开放战略和“一带一路”建设，加大涉外人才培养，加强高校与实务部门、国内与国外“双协同”，完善全链条育人机制。

在打造质量文化上，坚持学生中心、坚持产出导向、坚持持续改进，构建中国特色的文科教育质量保障体系，建设文科特色质量文化。建立健全以大数据为基础的文科教育质量常态监测体系，实施文科专业认证，强化高校质量保障主体意识，促进文科人才培养能力持续提升。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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