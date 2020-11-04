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以未成年人保护法修订为契机扩大控烟成果

老鹰

2020年11月04日08:42  来源：北京青年报
 
原标题：以未成年人保护法修订为契机扩大控烟成果

十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过修订后的《中华人民共和国未成年人保护法》（简称“未保法”），该法自2021年6月1日起施行。控烟人士认为，未保法明确有关控烟的条款是意义深远的调整，是中国控烟进程中一个重要的里程碑。（11月3日《中国青年报》）

虽然深圳、杭州等城市法规已经把电子烟纳入公共场所禁烟范围，但全国性法律文本之前未将电子烟写进，而最近通过的未保法是写入电子烟的首部全国性法律。该法律第17条规定，“未成年人的父母或者其他监护人不得放任、唆使未成年人吸烟（含电子烟）、饮酒、赌博、流浪乞讨或者欺凌他人”。

这一规定对未成年人的父母或其他监护人都是一种提醒或教育，即让未成年人吸电子烟等属于违法行为，否则或将受到法律惩罚。这一规定更大的意义在于，为其他全国性法律和更多地方法规禁止电子烟开了一个好头，使各级立法机关意识到两点：一是电子烟对健康是有害的；二是立法禁止电子烟是趋势。

同时，这一规定也能促使更多社会公众、相关企业、政策决策者、执法机关等方面对电子烟的危害性形成共识。目前，虽然有关方面、新闻舆论一再普及电子烟相关知识，改变了不少人对电子烟的错误认识，但吸电子烟的大有人在，更有不少地方企业违规生产电子烟。希望未保法修订能够扭转电子烟发展势头。

此外，未保法第59条规定，学校、幼儿园周边不得设置烟、酒、彩票销售网点。禁止向未成年人销售烟、酒、彩票或者兑付彩票奖金……任何人不得在学校、幼儿园和其他未成年人集中活动的公共场所吸烟、饮酒。这一规定旨在为未成年人不买烟、不吸烟创造良好环境，进一步提升未成年人健康保护力度。

不过，我们不能指望一部法律中的几条规定能杜绝烟草伤害未成年人。中国疾病预防控制中心发布的2019年中国中学生烟草调查结果显示，初中生卷烟使用率明显下降，但电子烟使用率显著上升；高中学生吸烟率远高于初中学生。这一结果让人忧大于喜。应针对“初中生电子烟使用率显著上升”等采取更多措施。

法律层面，除了修订未保法外，其他相关法律法规也要进一步加大控烟力度。比如《烟草专卖法》不仅要与未保法保持一致，还要作出更细致更有效的规定。再如，《公共场所控制吸烟条例》几年前就是重点立法项目，但至今不见正式出台。法律是控烟最有力的武器，应以未保法修订为契机及时完善相关法律。

执法层面。深圳开出全国首张电子烟罚单，曾广受舆论好评。《北京市控制吸烟条例》实施以后，有数据显示成年人吸烟人群明显减少，这也有利于保护未成年人健康。但是，控烟是一场“持久战”，吸烟率还有下降的必要和空间。这就需要各地有关方面根据未保法和地方法规调整，以有效执法去配合立法。

另外，经济政策也有必要与相关立法精神保持一致。比如，既然电子烟纳入国家法律和一些地方法规禁烟范围，那么电子烟产业能否及时做出调整？如控制规模、调整流向、规范宣传等。近些年来，从立法到执法的一系列控烟举措已经取得一定积极效果，但还应该以未保法修订为契机不断扩大控烟战果。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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