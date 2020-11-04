新职业，打开就业新空间

要实现更加充分、更高质量的就业，既要稳住存量也要做大增量。通过培育新职业、拓展新岗位为劳动者提供更丰富的就业选择，正是做大增量可靠且重要的渠道

数字化运营师、卡路里规划师……这些新职业你听说过吗？日前，美团与智联招聘发布的报告显示，虽然疫情给生活服务业带来一定影响，但活力四射的新业态仍在持续孕育着种类繁多的新职业。

新职业的不断涌现，得益于新业态特别是新生活服务业的蓬勃发展。近年来，随着人民生活水平提升，消费需求逐渐个性化、多元化，适应新消费需求、带来新服务体验的新业态如雨后春笋般成长起来。这其中，既有电影酒店等新旧融合业态，也有漂浮体验、跳伞体验、花艺培训等体验类新业态。这些新业态的发展壮大，自然而然孕育了更多新职业。除需求驱动之外，技术进步也推动了一批新业态的诞生。随着云计算、大数据、5G等新技术与生活服务业的加速融合，云健身、云旅行、无人配送等新业态也衍生出一系列新职业。

新职业的诞生与壮大，不仅创造了大量的就业岗位，也显著提高了就业质量。像数字化运营师，目前仅美团平台上活跃商户的需求总量就有数百万人，就业空间十分广阔。相关研究显示，有56.9%的新职业从业者月收入高于6000元，36.1%的从业者月收入高于9000元，21.2%的从业者月收入超过1.2万元。总的看，不少新职业工作时间灵活，收入也不错。

新职业的茁壮成长为我们进一步做好保居民就业工作提供了新的思路。今年以来，特别是在疫情防控常态化情况下，我国坚持实施就业优先政策，保持了就业形势总体稳定。下一步，我们要实现更加充分、更高质量的就业，既要稳住存量也要做大增量。通过培育新职业、拓展新岗位为劳动者提供更丰富的就业选择，正是做大增量可靠且重要的渠道。

新职业源于新业态，培育新职业，要求我们持之以恒地对创新事物采取包容审慎的监管态度，为其营造良好的发展环境。当监管给予新业态、新模式更多合理空间，社会给予其更多包容支持，新职业的发展就会更加顺利，吸纳就业的能力就会更强。

让新职业更快成长，也需要相关配套政策的保驾护航。一方面，有关部门应加强就业服务，及时将符合发展趋势、已形成一定规模的新职业、新工种纳入《职业大典》目录和公共就业信息服务范围，引导、鼓励和支持更多劳动者接触新职业、进入新职业。另一方面，政府部门、行业协会、院校和企业应共同努力，完善新职业培训体系，帮助新职业从业者提升技能和职业认同感，拓展职业成长空间。

推动新职业发展壮大，既有利于保持就业大局稳定，也有助于释放内需潜力、激发发展活力。期待有越来越多的新职业走进我们的生活，不断打开新的就业空间。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 18 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)