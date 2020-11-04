高校学科建设 将迎全面“体检”

如何评价高校学科建设整体水平？破除“唯学历、唯职称、唯论文、唯奖项、唯帽子”在学科评估中如何体现？为贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，教育部学位与研究生教育发展中心近日印发《关于公布〈第五轮学科评估工作方案〉的通知》（简称《工作方案》），拟启动第五轮学科评估工作，为高校学科建设做“健康诊断”。

在评估指标体系设计上，《工作方案》坚持以“立德树人成效”为根本标准，以“质量、成效、特色、贡献”为价值导向，以“定量与定性评价相结合”为基本方法，以破除“五唯”顽疾为突破口，在保持一级学科整体水平评估基本定位和评估体系框架基本稳定的基础上，进一步强化人才培养中心地位，坚决破除“五唯”顽疾，改革教师队伍评价，突出质量、贡献和特色。

学科评估，是指自2002年开始，按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予和人才培养学科目录》，对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科进行的整体水平评估，旨在反映我国高校学科建设总体水平和阶段性进展，以评促建、以评促升，推动我国学科建设整体水平和研究生培养质量不断提升。自2002年以来，我国已组织开展4轮学科评估。

上海交通大学校长、中国工程院院士林忠钦认为，学科评估对高校学科建设发挥着重要的“指挥棒”作用。一流的学科建设是长期的、系统性工程，学科评估是对高校学科建设行之有效的周期性检验，高校通过评估查找短板与不足，推进学科建设战略谋划和系统布局，优化学科资源配置，深化内涵建设，促进学科建设水平不断提升。

“第五轮学科评估将‘聚焦立德树人’放在了第一原则，并在具体指标中突出了人才培养质量的核心地位，凸显了学科建设支撑人才培养的重要作用。引导立德树人贯穿到整个办学过程，完善和调整了相关二级指标的评价内容，突出思想政治教育成效、课程和教学体系建设、科研育人水平等关键指标。”北京大学常务副校长、中国科学院院士龚旗煌表示。

学科评估在破“五唯”方面有哪些具体举措？教育部学位与研究生教育发展中心负责人介绍：坚持以立促破，破立结合。评价教师不唯学历和职称，不设置人才“帽子”指标，避免以学术头衔评价学术水平的片面做法。评价科研水平不唯论文和奖项，设置“代表性学术著作”“专利转化”“新药研发”等指标，进行多维度科研成效评价。评价学术论文聚焦标志性学术成果，采用“计量评价与专家评价相结合”“中国期刊与国外期刊相结合”的“代表作评价”方法，不“以刊评文”，淡化论文收录数和引用率，不将SCI、ESI相关指标作为直接判断依据，突出标志性学术成果的创新质量和学术贡献。坚持代表性成果专家评价与高水平成果定量评价相结合，充分运用基于定量数据和证据的“融合评价”方法。

“教育评估是一个寻找质量证据的过程，需要有多种数据点，坚决破除‘唯学历、唯职称、唯论文、唯奖项、唯帽子’的顽疾。”中国人民大学评价研究中心执行主任周光礼分析，第五轮学科评估注重多元评价，采用多维方法，充分体现了多维评价的原则。

《 人民日报 》（ 2020年11月04日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)