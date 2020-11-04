在黑土地上播撒青春 “金融海归”种水稻

在广阔的松嫩平原上，有这么一群“新农人”：正值青春时光，受过高等教育，甘愿从热闹的城市，步入“寂静”的田园。

农村经济社会发展，说到底，关键在人。相似的年纪，相似的经历，这群大学生把青春播撒在黑土地上，书写着属于自己的乡村振兴故事。

31岁的曹曦穿梭在育秧大棚里，察看水稻秧苗长势。“气温突降，幸亏备着柴油取暖器，秧苗没受冻。”他说。

毕业于英国爱丁堡大学的曹曦，在吉林省吉林市大绥河镇是个“特别的存在”。刚到镇上那段时间，乡亲们都说，小伙子学历高，回来种地“白瞎了”。“亲戚朋友都反对，但我觉得农业潜力大，值得拼一把。”曹曦说。

2017年初，曹曦组建合作社，承包了100公顷稻田。金融专业出身的曹曦，对经营风险有一定的心理准备。合作伙伴有的会种粮，有的会销售，合作社渐渐走上正轨。

但这年夏季的一场暴雨，让他真切感受到农业的风险。“守在桥边，每秒都在盼雨停，一旦被淹，水稻就会绝收。”曹曦说。幸运的是，距离挡水坝最高处还有30厘米时，雨停了。

“暴雨吓不倒我。”曹曦说。打造品牌、直播卖货、生鲜配送……这位“金融海归”带来了新颖的生产销售方式。水稻销路越来越好，入股分红越来越多，村民服气了，家人也不再反对他务农。

前段时间，合作社把村里的牛棚包了下来，改造成民宿和活动场所。“我们想吸引城里的青少年来亲近自然，体验乡村。”曹曦说。（新华社记者 段 续）

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