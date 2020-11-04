吴若：“枯燥”背后有甜蜜（烘焙创业那些事儿（下））

吴若（左二）在日本蓝带国际学院的毕业典礼上。

做甜品这件事，要耐得住性子，一位采访对象曾对此有一段非常浪漫的描述：牛奶、面粉、蜂蜜、芝士……你想象它们在高温之中改变形态，从混沌一片最终“摇身一变”成为精巧而甜蜜的味蕾享受，往往，还好看得让食客不忍下嘴。

这等待的过程，孕育着期待、隐藏着惊喜。对这些海归甜品制作者和创业者来说，正是客人最终品尝食物时由衷的赞叹和喜爱，成了鼓舞自己一路坚持下去的原动力。

“一步一步都是积累”

“我知道很多人对烤面包、做甜品很感兴趣，但若是决定真正把烘焙作为自己的事业，那就要做好准备，迎接这份工作中的枯燥。”吴若坦言，做烘焙这么多年，自己直到现在仍然保留着对制作甜品的那份热爱，但伴随着身份转换，在成为面包店、面包工厂的负责人之后，她的身上更多了一层责任感。

决定前往日本深造前，吴若已经在国内专门学习过几年烘焙制作，师从几位行业内的名师，而她自己也已在烘焙培训机构做了4年培训老师。虽然已经拥有丰富经验足以独当一面，但她还是下定决心，再精进一步，从老师重新做回了学生。

出国学习意味着一切从头开始，哪怕之前自己再有经验，也要调整到普通学生的心态，虚心求教。“我的人生计划中一直都有这一项：前往蓝带国际学院学习。之前在国内锻炼的几年，相当于是为出国学习打下基础，一步一步都是积累。”吴若说。

回国后的她接手了朋友开的一家面包店，这家店因为长期亏损，朋友已打算关门大吉，但在得知吴若出国留学的打算后，便与吴若商量想再试一试，请吴若回国后帮他经营，朋友会提供充分空间让吴若自由发挥。

朋友的运营资金、吴若的“海归”手艺与理念，二者相遇会迸发出怎样的火花？吴若跃跃欲试。就这样，森崎面包店如今刻上了吴若的“海味儿”基因。

“相信未来一定可期！”

令吴若意想不到的是，接手店面比自己想象中复杂得多，许多问题接踵而至。

一是店员培训。吴若喜欢做面包，也欣赏同样爱做面包的员工，愿意多给他们机会。但是，当面对完全“零基础”、只有一颗热爱之心的店员时，就难以避免一个非常棘手的问题：原料报废率极高，店铺运营成本陡增。

二是留住稳定客源。在接手之初，吴若就曾与朋友确认过面包店的定位，俩人一拍即合——“最好的原料、实惠的价格”，这样就会有更多人品尝到自己制作的可口面包。但产品定价却绝非简单的事，定价过高，少人问津；定价偏低，消费者反而也会怀疑面包原材料与产品介绍中所说的“最好的材料”不符，结果仍旧是少人问津。

开店中一路摸索，虽然遇到过的问题不少，但却始终不曾动摇吴若把这家店做好的信心和坚持。如今，她对如何管理店铺更加得心应手，比如，给员工培训设置了更符合面包店运营特点的阶段考核，考核未获通过的员工将不会再进行下一轮培训。她也在产品定价中寻找新的平衡，同时将面包所有原材料面向消费者进行展示，“品质又实惠”经大家口口相传，回头客越来越多。

对店铺的下一阶段发展，吴若也有过许多设想。她打算明年之内再开3-5家连锁店，并且给店铺设计一些新产品线，同时，在店铺的微信小程序上架后，面向线上和门店粉丝推送更具针对性的产品宣传。“因为喜欢烘焙，我们一路走到了现在，而今终于有了足够的底气将这家店做得更好，我相信未来一定可期！”吴若说。

(责编：郝孟佳、熊旭)