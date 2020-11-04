海归创业新路径 用科技点亮生活

2019年6月，深磁科技代表磁浮行业参加亚洲消费电子展（CES ASIA），团队带来的电磁悬浮及超导悬浮展品，吸引了不少参展人员关注。

将磁悬浮技术应用于家装设计之中，开发出别具一格的“黑科技”台灯，深磁科技希望通过磁悬浮技术民用化，为生活增添更多可能。

通过高木学习开发的“知了AI”学习中心，人工智能“私教”可以面向孩子一对一进行辅导教学。

近几年的海归创业趋势中，科学技术与各行各业的联系日益紧密。一方面，一些高精尖的技术“走下神坛”，有了许多“接地气”的产品形式；另一方面，一些相对传统的领域也越来越多地引入新的科技产品，从而赋能高质量发展。

而打通边界，正是海归的优势之一，也是其在创业过程中不断开拓的新路径。

“黑科技”点亮生活

近年来，随着人们生活水平的提高、消费观念的变化，消费者对于高水平服务的需求也日益增长，越来越多的人追求有品质的生活，日常消费向细分领域延伸，满足个性化需求的一系列服务进入发展快车道。

与此同时，餐饮文化、创意设计、文化教育、旅游服务等服务类消费需求迅速上升，有更多消费者愿意为健康生活埋单、为品质服务付费。巨大的市场潜力吸引了不少海归创业者的目光。

深磁科技的创始人彭楚尧本科毕业后出国留学，就读于爱因斯坦的母校——瑞士洛桑联邦理工学院。毕业后，彭楚尧有机会前往英国牛津大学深造，但国内科技创业的蓬勃势头让他决定回来，致力于通过磁悬浮技术的民用化来改变人们的生活。

如今，深磁科技的产品已涉及智能家居、创意摆件、科普教育等场景，这些智能生活好帮手能够更好地服务于客户。

“我们把磁悬浮技术带入生活之中，让科技在更多领域展示自身的魔力与魅力。”深磁科技联合创始人张卓尔说。

2019年，深磁科技获得大众汽车创新大赛冠军，并携手大众汽车研发出中国首款主动磁力减震座椅系统，能够大幅降低驾乘中腰酸背痛、晕车、颠簸等不适感。

在智能家居领域，内置磁悬浮技术的智能语音控制台灯也已面世，该产品还能为手机无线充电，并可以与用户语音互动。这款拥有智慧大脑的台灯不仅科技含量十足，还兼具功能性与互动性，已被不少科技爱好者放入了“备选列表”。

“AI+课程”赋能教育

海归的回归也带回了前沿的市场与产品理念，在国内市场运作中频频擦出亮眼火花。5G、人工智能、区块链、大数据等一系列前沿技术，如何更好地应用到高水平、个性化的服务场景，引发了海归创客的深层思考。

位于深圳的高木学习，是一家为学生量身打造学习方案的服务提供平台，致力于将人工智能技术与教育应用深度融合。2015年，毕业于英国帝国理工学院的研究生刘瞻创办了高木学习，团队自主研发的中小学人工智能教学平台通过“人机共教”模式，一方面成了老师的教研助手，在“备、讲、练、测、评”等环节中帮助教师进一步了解学生情况，实现规模化因材施教；另一方面，教学平台通过人工智能算法，帮助学生规划出个体最优学习路径与学习内容，以提高学生学习能力。5年来，平台已累计服务千余所中小学校。

去年年底，为了改变教育资源分布不均的现状，刘瞻团队启动建设“知了AI”人工智能教育产业联盟，目的在于用科技普惠教育，联合教育产业链上下游优质资源、与众多教育服务提供方一起，为教育资源不发达地区的中小学生提供人工智能个性化教育服务，用教育为脱贫助力。

这支团队诞生在深圳，发展在深圳。2019年，《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共中央、国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》（简称《意见》）先后发布，《意见》强调，要把深圳建成现代化国际化创新型城市，支持深圳建设5G、人工智能、网络空间科学与技术等重大创新载体。一系列国家政策的支持，给产业链中下游众多中小型科技创新型企业带来了新的发展机遇，也给刘瞻这样的年轻海归创业者提供了大展身手的广阔平台。

探索服务产品新模式

据《2019中国海归就业创业调查报告》中的数据显示，在选择创业的海归中，创业领域集中于贸易、零售、租赁与金融等行业的比例较高，与此同时，服务业也逐渐成为海归创业的热门领域，“泛服务业”遍地开花，着眼于消费者的衣食住行，努力提供更高水平的服务。

如何提供更好服务、在竞争中实现自我突破，从而赢得消费者青睐？

提高服务中的科技水平含量，是许多海归创客共同的想法。除了传统科技服务领域，对于一些消费者惯常思维中科技含量并不高的产品来说，当给它们注入“黑科技”，往往会产生令人眼前一亮的意外效果。这或许也是如今一些机器人咖啡、机器人餐厅人气火热、很受消费者欢迎的原因。

就在今年7月15日，国家发改委、工信部等13部门联合发布了《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，鼓励共享出行、餐饮外卖、团购、在线购药、共享住宿、文化旅游等领域产品智能化升级和商业模式创新。“产品智能化升级”，让一些业内海归看到了科技深度融合的更多路径。

留法回国的吴歌就是其中之一。她正在打造的手机App平台，致力于让游客在景区内能够拥有个性化路径规划等服务，从而获得智慧旅游的更好体验。“每个时代，都会给创业者带来新机遇与新方向。我们寻求创业机会要紧跟时代步伐。我相信，未来个性化服务一定会展现出更大活力，我们都有机会成为时代的弄潮儿。”吴歌说。

(责编：郝孟佳、熊旭)