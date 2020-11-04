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第八届“东方杯”全国大学生勘探地球物理大赛圆满结束

2020年11月04日15:24  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京11月4日电 第八届“东方杯”全国大学生勘探地球物理大赛闭幕式暨颁奖典礼3日在中国石油大学（北京）举办。

大赛以矿产资源勘查企业对人才的实际需求为导向，致力于为学生提供创新、实践与交流的平台，促进学生更好地运用勘探地球物理专业知识，培养适应企业和社会发展需求的创新型、应用型和国际化人才。

中国石油大学（北京）校长张来斌对与会领导和嘉宾表示感谢，他希望大赛得到更多关注、走向更高平台，与企业签署专项人才培养、录用协议，力争吸引国际学生参与，扩大国际影响力，并鼓励青年学子砥砺前行，为实现中国梦贡献力量。

中国科学院院士、中国石油大学地球物理学院名誉院长朱日祥表示，大赛为广大勘探地球物理学子提供了互相学习、交流的平台，希望青年学子扎实学识，增强对祖国油气资源勘探开发的信心，心怀梦想，立志为祖国勘探地球物理事业作出大贡献。

国际勘探地球物理学家学会（SEG）中国区执行总裁黄旭日表示，大赛举办八年来，已在国际上取得了一定影响，SEG今后将继续支持大赛的举办，希望大赛在国际化、精品化、专业化的道路上取得更大突破。

嘉宾与获奖选手合影 （校方供图）

据了解，本次大赛自9月发布赛题以来，共有来自全国22家参赛单位的430支队伍报名参赛，收到有效参赛作品286份，最终来自全国21家参赛单位的48支队伍、96名参赛选手进入决赛。与会嘉宾为获奖队伍颁奖，来自西南石油大学的黎孟承、周觅路获大赛特等奖，来自北京大学、中国科学技术大学、吉林大学、中国石油大学（北京）、中国地质大学（武汉）、东北石油大学等单位的15支团队获一等奖，另有32支团队荣获二等奖。

(责编：熊旭、孙竞)
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