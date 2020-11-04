中国矿业大学（北京）：“光盘”渐成校园新“食”尚

中国矿业大学（北京）食堂开设“小份菜”窗口（于晓东/摄）

人民网北京11月4日电（李依环）“饭碗空了，剩饭剩菜少了。”连日来，中国矿业大学（北京）开展“制止餐饮浪费 培养节约习惯”主题活动，得到了师生们的积极响应。大家纷纷表示，“光盘”不仅仅是一句口号，更应落到实处，在一日三餐中实现，要让“光盘”成为校园里的新“食”尚。

该校党委书记徐孝民接受人民网采访时表示，全校将大力弘扬艰苦奋斗的优良传统，在全校营造浪费可耻、节约为荣的氛围，切实采取有效措施、建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为，把“厉行节约、反对浪费”贯穿到立德树人全过程，培养学生勤俭节约良好美德。

“小份菜”“小馒头”上线

“光盘”即可兑换酸奶

“光盘行动”志愿者在食堂“回盘区”进行监督和提醒（于晓东/摄）

据悉，中国矿业大学（北京）面向全校师生发出“制止餐饮浪费 培养节约习惯”倡议，切实培养师生节约习惯。学校制作了网上调查问卷，对师生的饮食习惯等进行充分调研。针对拥有“小鸟胃”的同学们，食堂专门开设了小份菜窗口，坚持米饭按“两”售卖的基础上，面食窗口推出小块饼、只售2毛钱的精品小馒头等。同时，根据各风味档口自身特点，推行按大小份、半份、两、个等计量单位售卖方式，鼓励同学们“勤拿少取”。

此外，该校机电与信息工程学院在沙河校区推行了“‘光盘’换酸奶”活动。就餐结束后，同学们只要将“光盘”放至餐盘回收处，即可领取餐后酸奶一份。对于浪费行为，食堂经理、质监部部长、在校学生等组成志愿者队伍，加大食堂就餐巡视力度，在食物收残环节进行监督和提醒，对有严重浪费行为的人员进行提醒教育。

“我们既是倡导节约的宣传员，也是督促同学完成光盘约定的监察员，还是收集同学就餐情况的信息员。”参与“光盘行动”的学生志愿者、电气专业大二学生伍正洋告诉人民网，连日来，在大家的共同努力下，食堂剩饭剩菜量有了明显减少。参与志愿活动后，学子们对“舌尖上的浪费”有了更深刻的了解。“光盘行动”不仅仅是一句口号，更是希望大家养成健康饮食习惯、建立合理的消费理念。

强化校园餐饮全链条节约管理

鼓励师生内心“想光盘”、行动也“能光盘”

“制止餐饮浪费，餐饮中心要在供给侧进行改革，让师生员工内心‘想光盘’，行动也‘能光盘’。”该校总务处处长徐学杰接受人民网采访时谈到，学校着力进一步提升食堂管理水平，完善从食品原材料采购、物流配送、库房储存、生产加工到成品销售的全链条节约管理，提高食品原料利用率，最大限度减少损失和浪费。

对于如何真正避免师生的食物浪费行为，目前，学校已在提升总务处餐饮中心员工技能水平上下功夫，希望进一步改进食堂的烹饪工艺，提高饭菜质量。在加工环节，加强流程管理、提高烹饪技能；在销售环节，根据食堂和风味餐厅的特点，做到精细化销售量度；在收残环节，询问师生剩饭剩菜原因，有针对性地对个别菜品进行整改。

“目前，学校的厨余垃圾的产生量已经较‘光盘行动’前减少了三分之一。我们认为，后面还有继续努力和提升的空间。”徐学杰说。

多措并举营造节约新风尚

“厉行节约”成开学第一课主题词

中国矿业大学（北京）校园内，“节约教育”相关元素的标语、海报等随处可见。该校运用校园网络、广播、电视、新媒体和横幅、挂图、各种公告栏等媒介，多种形式宣传制止餐饮浪费，着力营造“厉行节约”的浓厚氛围。

同时，秋季学期开学之际，该校将勤俭节约教育、制止餐饮浪费内容融入到开学典礼、“开学第一课”、校规校纪教育等活动中，加强宣传教育，发挥榜样示范作用，对浪费行为开展警示教育。据悉，“学生进后厨参观”等传统活动目前仍在学校推行，旨在让学生切身感受食物的来之不易，真正形成尊重劳动和爱惜食物的思想意识。

“学校的‘光盘行动’有宣传有奖励，同学们都觉得很赞。餐盘收纳处的一个个光盘静静地叠放在一起，热闹的食堂里，一股来自于矿大、来自青年的力量，正在凝聚......”中国矿业大学（北京）文法学院大二学生于晴说，自己今后将从点滴细节处入手，培养勤俭节约的良好品德，与同学们一起为杜绝“舌尖上的浪费”而努力，共创校园美好“食”光。

(责编：李依环、孙竞)