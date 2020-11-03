湖南师范大学：“拼餐”拼出节约来

一张张餐桌上摆放着辣椒炒肉丝、西红柿炒蛋、冬瓜片汤、红烧鱼块等餐食，三五人围成一桌，个个吃得欢快，盘盘吃得干净。若不是看到身旁一张张青春活泼的脸，会以为走进了社会餐馆。湖南师范大学学生食堂新推出的“拼餐”售卖方式正吸引着越来越多同学的参与。

“我们四个人都来自北方省份，还不太适应湖南人的餐饮习惯。学校提供这种拼餐方式后，我们几个点购自己喜欢的菜品，一起用餐，这样不用花太多钱就能吃到好几种菜，保证营养均衡，还可以互相帮助，一起光盘，没有浪费。”学校2019级美术学院的姚同学说道。

“今年8月底我校开始全面复学后，学校在制止餐饮浪费、养成节约习惯方面进一步加强了宣传教育和一线落实工作，创新推出了许多举措。”湖南师范大学后勤管理处负责人向记者介绍道。“之前我们已经开启了学生称重式自助方式，在非自选区推出售卖大小份的菜品和米饭，同学们根据自己需要打餐，光盘效果很好。今年暑期，我们又推出拼餐售卖新方式。这个方式类似于社会餐厅，在公布的菜谱上，同学们可以组团点菜，品种、数量由同学们说了算。俗话说，‘抢食甜’，几个同学一起，兴趣盎然，边聊边吃，你一勺我一筷，一下子就吃光了。这样既满足了同学们舌尖上和营养的需求，又促进了光盘行动，大大减少了餐饮浪费。”

大学从2016年开始即建成教工称重式收费自助餐厅，2018年在湖南省内高校率先建成学生自助餐厅和中央厨房，普遍更换使用了节能型灶具、节水洗碗机、消毒后重复使用的餐盘筷勺等餐具，统一集中采购，全校提供公筷。餐饮部门上下已逐步养成节约习惯，正示范引领全校师生共同营造节约文化。

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