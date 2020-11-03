“我从事马克思主义政治经济学的教学几十年，有几点建议给同学们：一定要好好学习这门课，要认认真真啃原著，要理论联系实际学懂弄通。”在上海对外经贸大学马克思主义学院为2020级新生开设的马克思主义政治经济学概论课上，面对00后们朝气蓬勃又认真专注的面孔，93岁的洪瑞钧教授这样深情寄语。

为庆祝建校60周年，上海对外经贸大学马克思主义学院的6位老师共同为2020级学生上了一堂别开生面的课。这堂马克思主义政治经济学概论课上，6位授课老师，5任为该课程教研室主任，年龄最大的洪瑞钧老师93岁，几乎是从创校之初就开始教授马克思主义政治经济学课。年龄最小的巩潇然老师才32岁。他们的年龄相差了61岁，从中可以看到上海对外经贸大学马克思主义政治经济学概论课程60年的传承与发展。

2008年国际金融危机的本质是什么？当前正在推动形成的以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局有什么意义？……王朝科、张耿庆、巩潇然等几位老师，在讲课中运用马克思主义政治经济学理论一一加以分析，用具体案例、热点问题，为同学们讲述了学习马克思主义政治经济学的重要意义和方法。

“上课前以为政治经济学课和高中政治课相似。没想到，这门课是以政治的概念、经济的眼光分析时事热点和制度，让我对社会主义制度有了更深理解。”2020级新生姜万万说。

2005年以后，高校政治经济学课程大多已并入马克思主义哲学课，上海对外经贸大学的政治经济学课作为全校新生的必修课，却一直保留至今，师资队伍始终是“精兵强将”。

“对外经贸类院校的大学生将来从事国际经济与贸易、国际金融等方面的工作，学好马克思主义政治经济学，能够更好地分析和判断经济发展中出现的新情况、新问题，对帮助学生树立正确的人生观、价值观，增强对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信具有重要作用。”马克思主义学院党总支书记兼院长秦淑娟说。

除了必修课，“走近《资本论》”等选修课同时开设。上海对外经贸大学党委书记殷耀教授说：“面对新的国际经济格局和经贸形势，我们的学生要学会用马克思主义政治经济学理论、学会用习近平新时代中国特色社会主义经济思想分析和解决实际问题，为建设贸易强国做出积极贡献。”

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 07 版）

(责编：李依环、熊旭)