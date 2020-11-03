国家财政性教育经费占GDP比例连续8年超4%

人民网北京11月3日电 （记者郝孟佳）教育部、国家统计局、财政部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计公告。公告显示，2019年全国教育经费总投入为50178.12亿元，首次超过5万亿元，比上年的46143.00亿元增长8.74%。

国家财政性教育经费（主要包括一般公共预算安排的教育经费，政府性基金预算安排的教育经费，国有及国有控股企业办学中的企业拨款，校办产业和社会服务收入用于教育的经费等）为40046.55亿元，首次超过4万亿元，比上年的36995.77亿元增长8.25%，占GDP比例为4.04%。自2012年实现4%目标以来，这一比例连续8年保持在4%以上，4%成果进一步巩固。

全国一般公共预算教育经费（包括教育事业费，基建经费和教育费附加）为34648.57亿元，比上年的31992.73亿元增长8.30%，占一般公共预算支出238858.37亿元的比例为14.51%，比上年的14.48%提高了0.03个百分点。

根据统计公告，2019年全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育经费增幅分别为：12.30%、5.48%、5.00%、8.36%、5.99%、5.43%；全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算教育事业费支出增幅分别为：14.32%、5.97%、5.33%、9.23%、8.31%、5.09%；全国幼儿园、普通小学、普通初中、普通高中、中等职业学校、普通高等学校生均一般公共预算公用经费支出增幅分别为：11.50%、1.76%、2.68%、8.17%、5.84%、3.81%。

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