原标题：高中毕业开网店 大学办起加工厂

图为刘童童（右）在汉服工厂内研究汉服布料设计、制作细节。受访者供图

随着大学生活接近尾声，不准备考研、暂不找工作的刘童童有了更多时间在自己的汉服工厂、办公室和网店之间来回奔波。她身边常备4部手机，24小时保持开机状态，以便联系客户。

虽然只是一名在校大学生，但是刘童童的创业已小有成就。2019年，她创办的安庆市同袍服饰有限公司盈利500万元，今年虽受新冠肺炎疫情影响，但上半年盈利已经超400万元。

从最初单纯地喜欢汉服到创办企业，刘童童用了整整5年。她经历过失败，受到过嘲讽，遭遇过资金财务危机，但她对传统文化和汉服的热爱矢志不渝。

高三毕业开起汉服网店

刘童童就读于安庆师范大学2017级法语专业，从小就喜欢古诗词和古代装饰。高中时通过贴吧和微博等途径接触到汉服，被汉服的美所吸引。由于汉服价格普遍较高，自己家境普通难以承担，刘童童萌生了做汉服的想法，“一切都是源自热爱”。

刘童童从汉服论坛、贴吧学习版型款式开始，两年时间便迅速“入行”。高三毕业的那个暑假，同学们都出去游玩了，刘童童却开办了一家汉服网店，主营汉服设计与销售。“刚开始什么都不懂，情况最好的时候也只能做到收支平衡，根本赚不到钱”。

初次创业由于缺乏经验，她遇到的困难一个比一个难解决。

在一次与制衣厂的合作中，因为对方的失误，100多件汉服的衣领做小了，对方还不同意重做，临近交货日期，刘童童没辙了，只能和母亲一起亲手将衣领拆开修改，再一针一线缝合。连着几天彻夜未眠，才挽回了部分损失。这件事也让她萌生了办厂自制汉服的想法。

创业把自己熬成“万金油”

高考后填报专业时，刘童童选择了法语专业，因为她希望未来有一天能出国推广汉服文化，能在巴黎时装周展示自己设计的汉服。

上大学后，刘童童的视野开阔了，想法也变得更加成熟。她创办了设计制作汉服的制衣厂，将公司更名为安庆市同袍服饰有限公司，网店规模也扩大到3家。自制自售的模式节约了不少成本，公司开始步入正轨。

但更大的困难接踵而至。由于缺乏专业工作人员，刘童童身为公司总经理也常常要亲自去浙江的布料市场购买原料。连夜赶火车本就令人疲惫，为了省住宿的钱，她经常在到达当天就要跑遍整个市场寻找自己需要的布料，往往饭都吃不上。

公司缺少缝纫工，她就自己坐上缝纫机台操作；缺少美工，她就自学修图、剪辑软件；缺少设计师，她就钻研传统文化将其融入汉服设计……她的体重也从大一时的100多斤降到现在的80多斤。

就这样，刘童童硬生生地把自己熬成了样样精通的“万金油”。她表示，刚开始会累到想哭，但既然选择做好这件事，就必须要精通这些技能。

创业之初，曾有人对刘童童表示不理解，“小小年纪懂什么传统文化”“非正统”“花里胡哨”……她身边的质疑和嘲讽声从来没有间断过。“从不在意别人的看法，只想着去做好该做的事。竞争对手督促着我学习，学校创业指导老师也总是给予关键提议。”刘童童说。

创业路上，郭雨辰和汪国峰是刘童童重要的合作伙伴，他们一个在广西，一个在安庆，三人在汉服贴吧相识，刘童童对郭雨辰自主设计的汉服十分感兴趣，于是相约见面交流，一见如故。汪国峰与刘童童相识在一个汉服爱好群，线下见面后，发现创业理念合拍。

如今，郭雨辰和汪国峰在同袍公司担任设计师和行政管理职务，刘童童的创业团队也越来越专业，有精通刺绣缝纫的“熟练工”，有研究汉服款式多年的设计师，也有专业管理人员……一群怀揣汉服梦的人聚在了一起。

以汉服为“媒”传承传统文化

“做最美的最正宗的汉服”一直以来都是安庆同袍服饰有限公司的企业理念。这些年，刘童童努力钻研传统服饰文化，她和设计师甚至研究了古人天圆地方的哲学理论，从花鸟图案到系带、袍衫的式样，再到裁缝工人的选聘，每一个细节都亲力亲为。唐代的唐俑、敦煌的壁画、韩熙载夜宴图……这些传统文化作品也都曾给刘童童创作灵感。

如今刘童童又开办了一家绣花厂，她的产业链几乎涵盖了整套汉服制作流程。据了解，一套精心设计的汉服样衣，包括选料制版绣花等工序，往往需要一个月左右的时间。她花费了大量的资金和精力在原创设计上，为的就是做出最能体现汉文化的传统服饰。

眼下，她聚力线下，忙着开启融资，计划设立线下的产业园，打造更全面的汉服产业链。

近日，在安庆师范大学和安庆市宜秀区大龙山镇政府的协调支持下，刘童童团队来到该镇燎原社区开展专场招聘会，促进社区贫困人员就业，宣传传统文化。

在创业赛事中，刘童童团队也频频获奖，安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、“挑战杯”安徽省大学生创业计划竞赛金奖等，她本人也被评为2019年度安徽省“向上向善好青年”，是50名当选人中唯一的在校大学生。

安庆师范大学团委书记陈东表示，汉服文化在高校学生群体中有较高的欢迎度，不少高校都成立了汉服社或相关社团。“通过设计大赛等系列活动，引导青少年用喜闻乐见的方式传承中华优秀文化，为汉服文化推广注入创新活力”。

2020年上半年，公司与安庆师范大学子衿汉服社合作举办“同袍杯”汉服设计大赛，来自安徽省15所高校的108位学子参加比赛。目前，同袍公司正计划与来自各高校的优秀设计师们签约，讲好传统文化故事，也为汉服产业选拔人才。（记者 王磊 王海涵 通讯员 汪傲）

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