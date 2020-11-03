原标题：南京一所中学的体育老师为何都能当班主任

南京十三中红山分校的体育老师在指导学生进行体育活动。南京十三中红山分校供图

因为学校的8名体育教师里有5人是班主任，南京市第十三中学红山分校最近火了。据南京十三中红山分校校长邵长峰近日向中青报·中青网记者介绍，其实，学校的8名体育教师除了5人是班主任，另外3人也都当过班主任，现在分别是副校长、德育副主任和初三备课组组长，而且在5名担任班主任的体育老师中还有2人同时兼任年级组组长。可以说，这所中学的体育老师人人都被委以重任，这与国内大多数学校里体育老师的弱势地位形成了鲜明对比。那么，是什么原因让南京十三中红山分校对体育老师如此器重？据邵长峰介绍，这与体育老师积极介入学校教学和管理工作后给学校带来了方方面面的良好成效有直接关系。从某种意义上说，体育老师对于学校活跃教学氛围、提升教学质量的作用就像体育对于促进学生成长一样，具有综合效应和全面价值。

在国内的教育语境里，班主任通常都应该由语数外等主课老师担任，体育老师当班主任只是偶然现象，并且很容易引起家长的误解。不久前，青岛某学校家长向教育部门集体投诉体育老师当班主任一事就广受关注，这也代表了国内大多数家长的一种心态——体育老师当班主任就代表着自家孩子不被学校重视。而南京十三中红山分校不仅体育老师可以当班主任，并且成为一种普遍现象，据南京十三中红山分校副校长傅长柏介绍，自2010年以来，学校体育老师担任过或正在担任班主任的年限，少则1年半，多则7年。在南京十三中红山分校，体育老师担任班主任的现象，已经从个别变为常态。傅长柏本身就是体育老师出身的副校长，他回忆，虽然在体育老师最早担任班主任的时候，家长们有过质疑，但由于体育老师担任班主任的正向作用很快显现，因此家长们表达顾虑的时间实际上并不长。

傅长柏介绍，南京十三中红山分校是一所创建只有十几年的年轻学校，最早是2008年，一名叫顾琴的体育老师申请成为班主任。这是学校体育老师争相成为班主任的发端。

顾琴作为班主任带了两届初中生，共计6年，根据南京十三中红山分校提供的一份获奖信息，从2012年至2019年，顾琴所带的班级及其本人共获得省、市、区的各级奖项20余项，突出的成绩也让顾琴后来成为南京市德育青年优秀教师、学校德育副主任。傅长柏表示，当家长们看到，体育老师带出来的班级不仅不差而且很优秀时，自然也就不会再对体育老师担任班主任一事提出任何异议。

中国的不少家长对体育老师的印象和大多数国人对运动员的印象相似，即认为体育老师只是运动能力很强，这也让家长们通常不太愿意让体育老师当孩子的班主任，担心孩子在这样的班级里，除了体育，可能其他各科成绩都会下降。

南京十三中红山分校的经验表明，家长们的担心是多余的，一名负责任、有能力和热情的体育老师，往往更容易做好班级管理工作

邵长峰评价，该校体育老师做班主任做的非常出色，“体育老师做班主任，他们不仅仅是体育老师，也是班级的管理者。体育老师通常都比较有活力，更容易带动和感化学生。体育老师当班主任的班级氛围都很活跃，各种活动开展的丰富多彩，能够把学生们很好地团结在一起。”

邵长峰认为，班主任的工作不仅是督促学生的文化课学习，更重要的是引导学生成长。体育老师更擅于用体育的手段去教育和管理学生，比如规则教育、团队教育；加上体育老师更容易和学生们玩在一起、打成一片。因此，相比主课老师，体育老师担任班主任有自己的独到优势。

此外，“现在中学的体育老师，至少都是大学本科毕业，文化水平都很高”，傅长柏表示，“可以说，体育老师完全可以成为多面手，至少从初中来说，体育老师带着学生读英语、背单词、复习语文等都不是问题。家长们担心体育老师当班主任，孩子的学习成绩就会受到影响，那都是偏见。”

而且，据傅长柏介绍，“班主任也不是谁想当就能当的。每学期结束的时候，由老师们自己提出担任班主任的申请，根据老师的申请情况，由德育处筛选形成名单，再报校务会研究确定哪些老师可以担任班主任。只有综合能力比较强，有爱心、责任心，懂教育方法、有教育情怀的老师才能做班主任。”

在邵长峰看来，从最早的一名体育老师担任班主任，到5名体育老师担任班主任， “学校的体育老师们互相学习，争相上进，自我要求也越来越高。”2018年南京市第九届先进教研组评比过程中，南京十三中红山分校共有3个教研组当选，在南京市各初中里，是获奖数量最多的学校，学校3个获奖的教研组就包括体育组。

今年2月，在新冠疫情刚刚暴发不久，当国内各级学校原定的开学日期被迫延后的时候，南京十三中红山分校的体育老师陈雷就在媒体上火过一回。作为班主任的他，给自己正在带的初三（3）班的学生拍摄了一段3分钟的“重回”校园视频，这段视频被不少媒体转发，被称为是疫情期间最暖心的一段“返校”视频。陈雷在空荡荡但对于学生来说非常熟悉的教室里给学生们上“开学第一课”，讲授新冠病毒知识，勉励同学们克服困难、努力学习。短短的3分钟视频满满的温情和正能量，收到很好的效果。这正是邵长峰所说的，在如何更好地教育孩子方面，体育老师可能有着更活跃的思维和更高的情商。

多年来，因为对体育老师的重视，南京十三中红山分校也成为不少学校学习的对象，但是有些工作是这些学校怎么也学不会的。比如，学校的大课间活动，强调的是全体学生的快、静、齐。这体现着学生的纪律性、规范性和有序性。如果不是体育老师全面介入学校的教学管理工作，把体育作为教育的重要手段融入到学校的教学工作中去，全体学生也就很难自觉地养成规范意识、规则意识。这可能也是其他学校想学习南京十三中红山分校的特色大课间，只能学到皮毛而学不到精髓的原因。

说到体育给学生带来的最大改变，傅长柏认为，学习成绩的提高可能只是其次，体育作为一种教育手段，最重要的是帮助学生养成了一种习惯，傅长柏说：“习惯决定一切，习惯好了，学习就不会差的。”

无论是从体育教师的师资，还是从学校所处的外部环境，南京十三中红山分校并没有特殊之处，但是学校因为重用体育老师却成为舆论关注的焦点。在邵长峰看来， 南京十三中红山分校所做到的，可能国内大多数学校都能做到，最重要的是观念要转变，因为很多学校还是不敢用、不相信体育老师，没有看到体育的综合教育功能。（记者 慈鑫）

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