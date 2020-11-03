人民时评：深化改革，立好教育评价指挥棒

教育评价事关教育发展方向，有什么样的评价指挥棒，就有什么样的办学导向。不久前，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》。作为新中国第一个关于教育评价系统改革的文件，总体方案的出台实施，对全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，引导全党全社会树立科学的教育发展观、人才成长观、选人用人观，具有重大而深远的意义。

当前，我国教育改革正在围绕教育发展的重大问题和群众关心的热点问题向纵深推进，教育评价改革正是其中重要一环。教育评价“评什么”，在一定程度上决定了老师“教什么”、学生“学什么”、社会“用什么”。教育评价改革总体方案针对学校评价，提出坚持把立德树人成效作为根本标准；针对教师评价，提出把认真履行教育教学职责作为评价教师的基本要求；针对学生评价，提出促进德智体美劳全面发展；同时还明确了用人评价，建立以品德和能力为导向、以岗位需求为目标的人才使用机制，共同营造教育发展良好环境。建立完善多维度的综合评价体系，努力实现教育评价的科学化、制度化、规范化，才能让教育评价的指挥棒树得稳、用得好，保证教育的正确发展方向。

教育评价的指导性和可操作性，在于教育评价标准对教育规律和时代要求的高度契合。为克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾，提高教育治理能力和水平，教育评价改革总体方案坚持破立结合、多措并举。比如，学校评价方面，破除重分数轻素质等片面办学行为，确立立德树人落实机制；教师评价方面，破除重科研轻教学、重教书轻育人等行为，确立潜心教学、全心育人的制度要求；学生评价方面，破除以分数给学生贴标签的不科学做法，确立德智体美劳全面发展的育人要求。教育评价机制改革之所以吸引众多关注目光，原因就在于针对不同主体和不同学段、不同类型的教育特点和教育规律，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，健全综合评价，努力办好让人民满意的教育。

解决好教育评价指挥棒问题，是全面充分激发教育事业发展生机活力的关键一步。近年来，各级各地在教育理念更新、教育评价变革上不断探索。有地方试行中小学生学业质量“绿色指标”，结合本地实际，建立起一套替代单一分数排名的评价体系；有地方注重用多把“尺子”丈量学生才华，鼓励多元发展；有地方使用“教育评价应用云平台”，对课堂教学进行智能分析，使其成为改进日常教育教学的新抓手……这些改革尝试，对促使教育教学回归到促进学生身心健康、全面发展上来有很大帮助。下一步，我们必须拿出攻坚克难的勇气、久久为功的韧劲，确保教育评价改革任务落实到位。

教育是国之大计、党之大计。把教育评价改革这样一项世界性、历史性、实践性难题破解好，必须加强党对教育工作的全面领导，不断提高各级党委和政府科学履行职责水平。按照改革方案，到2035年，我国基本形成富有时代特征、彰显中国特色、体现世界水平的教育评价体系，这必将为加快推进教育现代化、建成教育强国打下坚实基础。

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 05 版）

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