吉利学院成都校区2020级新生开学典礼举行

人民网北京11月3日电 近日，吉利学院成都校区举行2020级新生开学典礼。吉利学院校长王兴贵表示，学院正在成都校区全面实施以“培养未来的成功者”为目标的通识教育，对学子进行理想信念、人生能力、精英特质、人文素养、身心素质等五大模块、20项培养单元，近百个培养要素的综合能力培养。

2020级新生开学典礼现场 校方供图

王兴贵说，学院通识教育坚持“通专并重”，培养专业能力的同时，强化学生人生综合能力的培养，以提升学生职业能力和可持续发展能力为目标，希望学生毕业后身心幸福，拥有精彩人生。

中国科学院院士、发展中国家科学院院士、北京大学副校长张平文表示，作为战略支持高校，北京大学将在吉利学院成都校区设置北京大学西部研究院，在学科和专业建设、师资队伍、科研创新、科技成果转化等方面给与大力支持。北京大学将与吉利学院一道，深度参与科技革命和产业变革，探索应用研究型人才的培养模式，也将为学院师生提供更多优质资源，加强双方的学术交流与合作，努力打造西部地区研究新高地，为成渝双城经济圈建设和西部经济社会发展提供人才和智库支撑。

四川省教育厅彭翊副厅长希望，吉利学院坚定不移地走高质量发展办学之路，发挥集团办校优势，深化产教融合发展，不断深化学校内涵建设，加强与省内高校的合作交流，不断提升办学治校能力水平，争创一流，办出特色，办出水平，为四川经济社会发展、为成渝双城经济圈建设培养更多更好的应用型、创新型人才。

吉利学院将统筹规划办学发展，强特色补短板，探索出一条企业办校、产教融合和公办民办融通发展、创新发展的新路，向着具有国际影响力的应用研究型大学目标不断迈进。

(责编：实习生（寇雅楠）、熊旭)