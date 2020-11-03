新文科建设工作会议在山东大学召开

人民网北京11月3日电 今天，由教育部新文科建设工作组主办的新文科建设工作会议在山东大学（威海）召开。会议研究了新时代中国高等文科教育创新发展举措，发布了《新文科建设宣言》，对新文科建设作出了全面部署。

新文科建设工作会议召开 主办方供图

会议指出，文科教育是培养自信心、自豪感、自主性，产生影响力、感召力、塑造力，形成国家民族文化自觉的主战场主阵地主渠道。新文科建设对于推动文科教育创新发展、构建以育人育才为中心的哲学社会科学发展新格局、加快培养新时代文科人才、提升国家文化软实力具有重要意义。

会议强调，新文科建设不仅影响文科本身、影响理工农医教育、更影响高等教育全局。推进新文科建设要遵循守正创新、价值引领、分类推进“三个基本原则”，要把握专业优化、课程提质、模式创新“三大重要抓手”，要抓好中国政法实务大讲堂、中国新闻传播大讲堂、中国经济大讲堂、中国艺术大讲堂“四大关键突破”，培养适应新时代要求的应用型复合型文科人才。

会上，依托山东大学成立的“全国新文科教育研究中心”正式揭牌。

来自全国130余所高校负责同志和文科领域知名专家学者在主会场参加了会议，各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，全国高校设立了分会场。

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