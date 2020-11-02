原标题：“蓝领”月薪超大学生：学习能力是关键

这几日，“蓝领”月薪过万、高过大学生的话题引发关注。有媒体报道，近日，一位专门招聘“蓝领”的人力资源公司负责人给江苏一家电子厂招聘了月薪8000元的普工，工人刚到现场，就被隔壁的电子厂以月薪1万元抢走了。对此现象，该负责人表示，现在“所有工厂都缺人”。

普工如此抢手，其所折射的劳动力市场及其经济现象值得细究。结合近些年大学生平均工资普遍较低的现实情况，“蓝领”月薪过万，就更加引人注目。“蓝领”工资超过大学生的现象，其实并没有颠覆经济常识。观察近些年的职业薪资水平，能够发现各个行业和职业的薪资涨跌，与其行业和职业所提供的产品和服务的市场评价越来越贴近。

事实也是如此。从此次媒体报道的案例就可以看出，正是工人岗位的稀缺性，使得“蓝领”月薪过万。报道称，随着消费回暖和“双11”的刺激，不少制造工厂订单量明显上升，以“蓝领”为主的制造业用工迅速走高，多地开始争抢蓝领工人，不少蓝领工人月薪过万，在一些就业领域超过了本科生等群体的平均月薪。

当然，“蓝领”之所以在劳动力市场上受追捧，是因为现在许多普工早已不是十几年前的概念。说到底，蓝领工人自身所掌握的职业技能是其月薪上涨的根本原因。随着科技发展，用工企业也开始大量使用先进设备来提高生产力，这意味着流水线上的工人除了需要熟练的操作技术外，还要能够适应高新技术的新设备。这就要求“蓝领”具备一定的学习能力，而这种以操作经验为基础的学习能力并不以学历作为衡量标准。

在“蓝领”群体中，有很多具有各自特点的专业人才。这部分专业人才并非拥有高学历，但他们通过对相关专业技术的不断实践，获得了如高级技工、技师、高级技师等相关职业技能认证。这样的工人，其角色和能力与工程师一样，是企业解决生产或服务难题时不可或缺的人才。此类群体，当然是市场稀缺人才。

在此，我们也无须担心人力资源配置“倒挂”。蓝领工人的月薪高过大学生，是市场评价的结果。但是，这个评价，只是一个方面、一个工种的评价，并非对大学生能力和价值的否认。随着市场化程度的不断提高，制造业的不断升级自然要求工人的能力不断提高，这必然会带动相关行业薪资的上涨。这也意味着，只要其能力符合市场需要，无论是蓝领工人还是大学生，都将能够获得与能力相匹配的薪资水平。

所以，“蓝领”月薪超过大学生，并不能证明“读书无用论”。恰恰相反，蓝领工人受热捧，其背后核心因素还是学习以及学习能力。只不过，这个学习以及学习能力的判定，并不只以学历为标准。

(责编：郝孟佳、熊旭)