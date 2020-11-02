原标题：2021年北京高考报名正式启动

昨天上午8时，2021年北京市普通高等学校招生考试报名网上申请系统正式开通。根据安排，此次京籍考生网上提交报名申请信息时间为11月1日08：00至4日20：00（进城务工人员随迁子女报名申请已于10月13日结束）。北京青年报记者从北京教育考试院获悉，今年高考招生录取照顾对象也已公布，两类考生高招录取可享20分加分。

北青报记者注意到，今年京籍高考生报名网上申请系统分为“首次填写信息”和“已有信息考生登录”两个入口。点击“首次填写信息”，系统页面会提醒考生此次高考报名要符合的条件，即遵守中华人民共和国宪法和法律，高级中等教育学校毕业或具有同等学力，身体状况符合相关要求等。同时明确了不得报名的5类人员。点击下一步后，考生需要填写姓名、性别、民族、身份证号等个人信息，同时设置登录密码。

北京教育考试院提醒考生，再次登录本系统或登录报名系统时需要输入身份证号和该密码，因此考生要牢记密码。如考生已有相关信息，则需要输入身份证号和密码以及验证码后方可登录系统。根据安排，2020年11月8日08：00至11日20：00，通过资格初审的考生网上填报报名信息并缴费；2020年11月20日前按报名单位规定时间和地点完成现场报名资格确认。

另据北青报记者了解，根据北京教育考试院已经发布的《北京市普通高等学校招生照顾对象审核办法》，烈士子女和在服役期间荣立二等功以上或被战区（原大军区）以上单位授予荣誉称号的退役军人，可在高考成绩总分的基础上增加20分向高校提供档案。在高考成绩总分基础上增加10分向高校提供档案的，则包括归侨、华侨子女、归侨子女，台湾省籍（含台湾户籍）考生，自主就业的退役士兵。这些考生均由高校审查决定是否录取。

从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高级中等教育阶段转学到本市就读的少数民族考生，在高考成绩总分的基础上增加5分向高校提供档案，由高校审查决定是否录取。该政策仅适用于北京市属高等学校招生录取。此外，办法还明确了应予以优先录取的几类考生，包括平时荣获二等功或者战时荣获三等功以上奖励军人的子女等。

北京教育考试院提醒，符合多项高考加分条件的考生，不作累计加分，只取最高一项分值作为考生附加分投档。（记者 武文娟）

(责编：郝孟佳、熊旭)