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提高体育美育分值 是否回到应试老路

2020年11月02日08:36  来源：中国青年报
 

云南的中考改革再次成为家长关注的热点。

10月28日，云南省教育厅举行云南省初中学生体育音乐美术考试方案听证会。听证的征求意见稿显示，2020年秋季入学的学生中考分值将发生改变，体育、音乐、美术的分值将大幅提高：体育从50分提升到100分，音乐、美术分数从各5分提高到各20分。

让学生自己和自己比

针对今年这一新的方案，云南省教育厅先后到昆明、普洱、大理、怒江、迪庆等地调研和进行技能专项测试，并向16个州市教育体育局、部分初中和高校征求意见，召开研讨会和论证会30余次，对考试形式、分值分布、考试频次、考试内容、特殊考生的处理办法、竞赛成绩折算分等进行论证。

根据征求意见稿，体育考试由原来单一考查学生体能，变为考查学生基础体能测试、专项技能测试、体质健康监测和竞赛加分4项内容。为减少个体先天因素的影响，考试由原来3年一考改为一年二考，采用“随时考”“定时考”两种方式。学生可根据身体状态随时与老师预约考试，也可参加学校定时开展的考试；学校每学年对学生的身高体重指数、肺活量体重指数、视力监测一次，根据初中3年的测试成绩纵向对比进行赋分。“让学生自己和自己比，通过努力锻炼，相关指标变好就能得到相应分值”。

音乐、美术考试包括素质测评、统考和实践活动3项，测评时间在七年级至九年级上学期，由学校安排；教育部门的统考时间为9年级下学期。

“新方案注重考试的过程性，避免一考定成绩。”云南省教育厅副厅长张春骅说，将学生参加体育竞赛成绩和艺术实践活动纳入考试范围，目的是鼓励学生积极参加各种项目的体育比赛和美育展演，以此引导学生学会一至两项终身受益的运动技能和美育技能。为此，竞赛加分部分设置了若干个大项，让高矮、胖瘦的学生都有机会参加比赛；教育部门每年定期公布第二年度艺术展演计划，由各校组织学生参加，面向人人、人人参与。

此外，征求意见稿还特别关照到了身体残疾和患病的学生，这些学生可以申请3年免考，他们当年的体育成绩按考生所在年级平均成绩的60%计算。

“这次改革，是在以往考试制度基础上的优化和完善，而不是推倒重来。”张春骅说。

学校里应该有三种声音

在全国中小学体育指导委员会委员、云南楚雄第一中学体育教师杨成东看来，竞赛加分是此次改革的一大亮点。30年的教学生涯，他曾经带领学校足球队的学生参加云南和全国的各种比赛，战果累累。

“球队培养了学生团结协作的能力。”他说，比赛有成功也有失败，同伴一起拼、一起哭、一起难过、一起兴奋，一起分享成功的喜悦，一起承受失败的痛苦。他们擅长竞争、喜欢竞争，同时又能在竞争中与人合作；在挫折中找到差距与不足，并继续努力刻苦训练。

多年来，杨成东在自己的学生中发现，有体育特长的孩子，都会走得更远，他们把拼搏的精神用在学习上，都取得了优异的学习成绩。“这几年，我有多个队员以600分以上的高考成绩，分别考进北京师范大学、河海大学、北京体育大学等学校。”他说。

听证会代表、中国残疾人游泳队教练熊小铭，曾夺下3枚奥运会金牌。他关注到征求意见稿中，基础体能测试的选测项目里，有200米游泳。“200米是一个很有必要、从实际出发、科学的距离。”他说，许多游泳培训班把25米作为一个掌握游泳技能的标志，12节课至16节课就结束了。但从专业的角度看，200米才能掌握和提高游泳技能。

由于每年寒暑假都有学生意外溺亡，学校会在放假前让家长签署一份承诺书，让家长承担监护孩子安全的责任。在熊小铭看来，一方面，家长要承担监护责任，另一方面，学校也应该教会孩子游泳技能，虽然大部分学校没有游泳池，但可以和外单位合作，在公共或大学游泳馆开设游泳课，“让孩子学会200米游泳，是对学生生命负责，对社会负责”。

从事音乐教育25年的云南大学附属中学教研组长王玲认为，对学生的“过程性评价”也是此次征求意见稿中的一大亮点。在她看来，过程性评价不仅让老师发现了学生身上的闪光点，更让学生在学习过程中感受到艺术的美好，艺术是一种群体性活动，能体现出互助功能，产生正向的相互感染、相互陪伴、相互支持的作用，使青少年情绪得到宣泄，自我得到鼓励。

对此，蒙自市第三中学体育教师邓国辉也深有同感。他说：“学校里应该有三种声音：校园里有歌声，运动场上有尖叫声，教室里有读书声，这才是中考改革应该看到的校园情景。”

体育美育会成为应试的背诵课吗

昆明市五华区厂口中学的音乐老师朱艳芳来参加听证会前，专门在课堂上做了一个小调研，学生们的回答出乎她的意外。“之前音乐美术各5分不难，可以拿到。增加到20分以后，会不会要背很多东西？”

云南省人大代表李琪在听证会上提出了同样的疑问。体育音乐美术分值提高，会不会催生出以应试为目的的体育美育教育？

曲靖市富源胜境中学校长李红彦也表示出担忧。他发现，许多学生在中考体育时，排球垫球得满分，但却不会发球。“这正是考试的功利性造成的”。他说，“应试化现象，可能会抹杀孩子对体育艺术的兴趣。”

更忐忑不安的是广大家长。

“孩子全身上下都成为考点”“要不要再报个补习班”“篮球足球排球武术不会，准备请个私教”“改革会不会增加家长和孩子的负担”……在被“娃的知识改变了命运，娃的学费降低了生活水平”的家长看来，体育、音乐、美术需要天分。“相比之下，还是语数英好，可以快速高效提分”。

张春骅表示，这正是全国和云南开展体育美育考试改革的痛点和难点，改革不是让学生增加负担，去校外参加培训，而是“依托考试指挥棒效应，出台硬办法，制定硬措施，采用硬手段，让学校更加重视体育美育工作，通过提高分值来提升体育美育地位。”

中考改革要考虑农村学校的现状

记者注意到，此次听证会和社会关注的另一个焦点是，“中考改革要考虑农村学校的现状，不要造成新的教育不公平”。

“‘语文是体育老师教的’‘体育是数学老师教的’，这些好笑的‘梗’在农村真是现实。”云南省青基会的一位工作人员说。目前，云南不少乡村学校缺乏体育教师，2012年以来，云南青基会依托“姚基金希望小学篮球季公益项目”，与云南师范大学体育学院合作，每年派出大学生志愿者到全省15个县23所希望小学支教，教孩子们打篮球，并组队参赛，对贫困地区进行体育教育扶贫。今年，针对一些乡村学校运动操场易积水、不平整的水泥硬化地面，云南青基会又发起了援建“希望操场”的项目，将筹集到的资金用于改善乡村学校运动条件，给乡村青少年提供安全的运动环境。

听证会上，昆明第一中学西山学校校长高富英指出，方案在具体的实施过程中，应该照顾到不同地区农村学校体育场地缺乏、师资配备不足、教师素质差异的实际，加强对体音美教师的培养力度，加大改扩建场地，增添体育美育器材设施设备。

朱艳芳也提出，目前的新方案还需要细化，实施才更具操作性。“农村的孩子无法和城市里的孩子相比，没有条件去学钢琴、小提琴等乐器。”她说，但许多少数民族地区的孩子“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞”，他们虽然没有受过专业的声乐训练和音乐指导，但朴实浑厚毫不做作的歌声舞蹈，“真是一种享受”。她认为，新方案里应该关照到本土教育，开发本土美育教材，既激发学生学习的积极性，又传承了民族文化，探索出一条符合农村学生德智体美全面发展的成长道路。

值得关注的是，本次征求意见稿中，体育考试的一些项目可以选测；社会艺术水平考试和社会机构组织各类艺术学活动，一律不作为学生的音乐美术考试内容；学生参加非计划展演所取得的获奖成绩不列入音乐实践活动得分，都是针对农村学校现状制定的。

“我们将认真梳理听证意见，对征求意见稿进行修改完善，让最终发布的方案尽可能多地关照到社会各方面的意愿。”张春骅说。

记者 张文凌

(责编：何淼、熊旭)
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