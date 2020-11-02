朱永新：破除“重智轻德”呼唤新德育

本报讯（记者 叶雨婷）10月24日-25日，全国新教育实验第二十届研讨会在江苏省盐城市大丰区举办。此次研讨会主题为“新时代，新德育”。全国政协常委、副秘书长，民进中央副主席，新教育发起人朱永新在主旨报告中指出，新时代呼唤新德育，新德育的人才培养目标，应该适应新时代的人才培养需求，培养具有人类关怀精神、国际理解意识、本土文化情怀、专业知识技能的公民。

朱永新认为，当今中国正处在经济体制深刻变革、社会结构深刻转型、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的时期。我国社会的公民道德建设在取得积极成就的同时，也存在诸多问题，如拜金主义、享乐主义、极端个人主义现象仍然比较突出。有些社会成员的道德观念模糊乃至缺失，是非、善恶、美丑不分，见利忘义、唯利是图、损人利己、损公肥私、造假欺诈、不讲信用的现象久治不绝，突破了公序良俗底线，妨害了人民幸福生活，伤害国家尊严和民族感情的事情也时有发生。

在朱永新看来，我国的德育教育出现问题，究其原因，在于“人学空场”“重智轻德”“言行分离”3个突出问题没有得到有效解决。

朱永新说：“受考试评价、社会评价的影响，许多学校把几乎所有的精力都放在智育，即提升学生统领知识的智慧和运用知识的能力上。而且，在智育过程中，作为媒介的知识还远远没有走向智识，走向智慧。‘重智’往往停留在‘重知’甚至‘重分’上，许多学校把最重要的培养人格的事情放在一边，而把知识学习放在核心，这和教育的目的背道而驰。”

“针对这些问题，新教育人提出了自己的新德育理念，这就是以立德树人为根本任务，以培育具有中国精神、世界胸怀的公民为目标，基于‘私德、公德和大德’3个维度，以新教育道德人格图式为指导，以‘十大行动’为路径，引领师生明德至善，过一种幸福完整的教育生活活动。”朱永新说。

朱永新指出，新德育创造性地发展了中国传统德育的优良传统，提出了明明德（私德）、新民（公德）和至善（大德）的三维道德结构，以及修身、齐家、为公、治国、平天下的新修齐治平五目德育内容。

此外，朱永新表示，新德育遵循价值性、主体性、实践性、情感性的德育原则，并且通过提高研发新德育卓越课程，重建德性生活；建设新德育学校文化，描画人生底色；开展新德育特色活动，丰盈道德体验；落实“底线加榜样”的新教育管理铁律，促进德性生长；构建家校社政协同共育的格局，完善德育生态。

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