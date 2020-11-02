人民网>>教育>>滚动新闻

朱永新：破除“重智轻德”呼唤新德育

2020年11月02日08:35  来源：中国青年报
 

本报讯（记者 叶雨婷）10月24日-25日，全国新教育实验第二十届研讨会在江苏省盐城市大丰区举办。此次研讨会主题为“新时代，新德育”。全国政协常委、副秘书长，民进中央副主席，新教育发起人朱永新在主旨报告中指出，新时代呼唤新德育，新德育的人才培养目标，应该适应新时代的人才培养需求，培养具有人类关怀精神、国际理解意识、本土文化情怀、专业知识技能的公民。

朱永新认为，当今中国正处在经济体制深刻变革、社会结构深刻转型、利益格局深刻调整、思想观念深刻变化的时期。我国社会的公民道德建设在取得积极成就的同时，也存在诸多问题，如拜金主义、享乐主义、极端个人主义现象仍然比较突出。有些社会成员的道德观念模糊乃至缺失，是非、善恶、美丑不分，见利忘义、唯利是图、损人利己、损公肥私、造假欺诈、不讲信用的现象久治不绝，突破了公序良俗底线，妨害了人民幸福生活，伤害国家尊严和民族感情的事情也时有发生。

在朱永新看来，我国的德育教育出现问题，究其原因，在于“人学空场”“重智轻德”“言行分离”3个突出问题没有得到有效解决。

朱永新说：“受考试评价、社会评价的影响，许多学校把几乎所有的精力都放在智育，即提升学生统领知识的智慧和运用知识的能力上。而且，在智育过程中，作为媒介的知识还远远没有走向智识，走向智慧。‘重智’往往停留在‘重知’甚至‘重分’上，许多学校把最重要的培养人格的事情放在一边，而把知识学习放在核心，这和教育的目的背道而驰。”

“针对这些问题，新教育人提出了自己的新德育理念，这就是以立德树人为根本任务，以培育具有中国精神、世界胸怀的公民为目标，基于‘私德、公德和大德’3个维度，以新教育道德人格图式为指导，以‘十大行动’为路径，引领师生明德至善，过一种幸福完整的教育生活活动。”朱永新说。

朱永新指出，新德育创造性地发展了中国传统德育的优良传统，提出了明明德（私德）、新民（公德）和至善（大德）的三维道德结构，以及修身、齐家、为公、治国、平天下的新修齐治平五目德育内容。

此外，朱永新表示，新德育遵循价值性、主体性、实践性、情感性的德育原则，并且通过提高研发新德育卓越课程，重建德性生活；建设新德育学校文化，描画人生底色；开展新德育特色活动，丰盈道德体验；落实“底线加榜样”的新教育管理铁律，促进德性生长；构建家校社政协同共育的格局，完善德育生态。

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

人民网评：开学第一天，祝福中国！ 课堂响起琅琅书声，球场重现龙腾虎跃，曾经暂时停摆的世界，从此真正生动并灿烂起来。 【详细】

原创报道|

王树国：46万导师 如何做好研究生成长成才的引路人 导师既是研究生学术道路的指导者，也是价值观塑造的引路人。如何打造一支高水平、高素质的研究生导师队伍？首期“研究生教育发展新图景”系列报道，我们对话西安交通大学校长王树国。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved