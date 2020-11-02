院士校长呼吁：要给青年科学家多“摆凳子”“搭台子”

现在，社会上经常说青年科学家要坐得住“冷板凳”。可是，有些研究成果还没有出来，“板凳”就被人家抽走了，青年科学家连“冷板凳”都坐不了或没得坐。

近日，两院院士卢耀如、金振民、张希、李校堃，以及一批大学校长在浙江省温州市参加2020世界青年科学家峰会系列活动时，本着求真务实的精神，针对一些制约青年科学家成长的现象或问题，提出了建设性的意见或建议。

西湖大学研究员的成果出得太快了吗

今年年初，西湖大学研究员周强把新冠病毒表面S蛋白受体结合结构域与细胞表面受体ACE2全长蛋白的复合物冷冻电镜结构解析出来。他在2月发现研究成果，3月发表研究文章。于是，社会上就有一种声音说：西湖大学研究员的成果怎么做得这么快？！

分管西湖大学科研工作的副校长仇旻回应说，周强2003年在清华大学读本科时，正好经历了SARS疫情。周强研究的方向与目标，就是要搞清楚冠状病毒的结构。他从2008年开始从事这项研究工作，并于2019年加盟西湖大学，持续研究冠状病毒结构11年多。今年1月，社会各界开始关注新冠病毒时，周强研究员就把所有的工作精力集中在冠状病毒结构研究上，才取得了突破性的研究成果。

“十年磨一剑。没有扎实的基础研究，创新根本走不远。”仇旻介绍周强研究员的例子说，从事基础研究工作不可着急，想马上得到成果的可能小,平均只有3%左右的成功率，需要长期积累，研究者终其一生去研究。

中国科学院院士、吉林大学校长张希说，高压物理材料是该校的优势、重点学科，两代人接续努力，不断赋予研究方向新的内涵，才将非主流方向发展成了主流方向。该校马琰铭教授发现，在高压下导体可以变成绝缘体，国内外有1000多个研究小组利用这种方法开展相关的研究。目前，马琰铭教授团队正在承担国家自然科学基金委员会的重大研究专项。

青年科学家只有守得住寂寞，把基础工作做扎实了，才会有创新发展的机遇。世界青年地球科学家（YES）联盟主席王猛介绍，早期他被单位派到河南省洛阳市，每天早上带着包子、馒头开展野外考察工作，花了3年时间才把洛阳的沟沟寨寨基本跑遍，摸出了一点门道。尤其是把26平方公里金矿的数据全部探测采集齐后，他庆幸自己没有半途而废。

王猛说，在初出茅庐时，自己也曾想放弃艰苦专业，像同龄人一样到各地旅游、在社交媒体上发朋友圈。不过，好在他不断地提醒：自己儿时的梦想就是到野外捡石头与小伙伴们分享。毕业后他实现了儿时的梦想，到野外给国家探寻金矿——这是多么出彩的事业。不忘初心，他就一直坚持到现在，每年至少有3个月时间在野外进行科考工作。

中国工程院院士、同济大学教授卢耀如年轻时做技术员工作，就遭遇到很多的委屈与挫折。在院士评审环节，有关部门向他所在的单位征求意见时，参加座谈会的同事说，卢耀如受这么大的挫折还能当院士，完全得益于在他在贫困地区不计较名利，坚持为国家多作贡献。同时，对党和国家的坚定信念，让他跨过了人生的坎坷和挫折。

不折腾，多做“从零到一”的突破

据中国科学院院士、中国地质大学（武汉）金振民教授介绍，有的单位青年科学家5年内拿不出成果或晋升不了更高一级专业技术职称，就要被淘汰走人；有的单位出现个别奖励的“马太”效应，重复给某一个人奖励，不利于调动和发挥广大青年科学家的积极性。

南京大学副校长张峻峰说，我国在科技创新方面还面临很多挑战。比如，论文数、专利数、论文引用数已经位居世界前列。同时，重大的基础原创成果又比较缺乏，不少关键核心技术仍然受制于人，科技创新能力、体系和科技评价方面还有待提升或完善，要努力实现“从零到一”的突破。

创新和科研成果转化的淘汰率高，有一些研究方向和路径上，可能会面临“牺牲”和“倒下”。浙江大学副校长王立忠说，要宽容失败，鼓励试错，用比较好的制度与环境来支撑基础研究工作不断地用“后浪推前浪”。

中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃也是这样认为的，从事基础研究的青年科学家不能跟风，要按照规律走；不折腾，一张蓝图绘到底。

不谈论文项目, 做自己想做的事情

年近九旬的卢耀如院士认为，当前，有一些青年科技工作者有才华，就是不会“拍马屁”。如何激励与发现人才，不拘一格降人才，如何留住人才和发挥人才，还有大量的工作需要完善和“补短板”。比如，有的科研院所领导不是从工作和事业发展的高度来选人用人，重用的人不一定成才。相反，有一些人才被埋没了。

金振民院士建议，社会上应该多“摆凳子”、多“搭台子”、多营造创新环境，引导和培养青年科学家有科学精神，有仰望天空的雄心壮志和理想力量，有脚踏实地的担当精神和责任感，有独立思考的工作作风和创造能力，不迷信书本与权威，勤奋学习有修养。

“新中国成立之初，一批从延安来的老干部认识到自己的科学知识水平有限，国家建设需要懂科学技术的人才，他们很尊重科学家和青年科技工作者，放心、放手地把工作交给青年人才去做。”卢耀如院士建议，当下一些单位的领导在发现、培养和成就青年科技人才方面，不妨多学习一下“老干部”们的优良传统。

仇旻副校长介绍，西湖大学在近3年里正式签约了139位在世界上有一定学术影响力的青年科学家或资深科学家，给他们创造的环境是：不谈论文、不讲项目、不说转化，用至少6年以上的考核周期支持他们。青年科学家们在科研经费、科研项目的选择上拥有足够的自主权，可以自主组建科研团队，自主决定研究方向，做自己想做的事情，在十年二十年以后真正找到突出的成果。

记者 李剑平

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